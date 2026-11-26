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Έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου αναμένεται να έχουν καταβληθεί τα χρήματα της επιστροφής ενοικίου στους δικαιούχους, με το ποσό να αναλογεί στο 1/12 του συνολικού μισθώματος που έχουν καταβάλει για το σπίτι τους εντός του 2025.

Τα χρήματα αναμένεται να είναι εμφανή από αύριο το απόγευμα, Παρασκευή 26/11 και θα αποδοθούν αυτόματα σε όλους όσους νοικιάζουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που αναμένεται να δουν ποσό λιγότερο από όσο καταβάλλουν μηνιαίως, καθώς το συνολικό ύψος του επιδόματος εξαρτάται από το χρόνο μίσθωσης, διαφοροποιείται στην περίπτωση που έχει υπάρξει μετακόμιση ή αλλαγή στο συμφωνητικό, ενώ το ανώτατο ποσό που μπορεί να δοθεί για ένα σπίτι είναι 800 ευρώ.

Πώς υπολογίζεται

Η επιστροφή ενοικίου αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης που κατέβαλε ο δικαιούχος για τη μίσθωση της κύριας κατοικίας του κατά το προηγούμενο έτος. Επομένως, για την πληρωμή του Νοεμβρίου 2026 λαμβάνονται υπόψη τα ενοίκια που καταβλήθηκαν μέσα στο 2025 και δηλώθηκαν στη φορολογική δήλωση.

Αυτό σημαίνει ότι δεν επιστρέφεται αυτομάτως ένα ολόκληρο μηνιαίο ενοίκιο, αλλά το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση της συνολικής ετήσιας δαπάνης με το 12.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία είναι 800€ ετησίως και αυξάνεται κατά 50€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του ενοικιαστή. Το μέγιστο ποσό επιστροφής για τη φοιτητική κατοικία ανέρχεται επίσης στα 800€, με αποτέλεσμα ένας γονέας που νοικιάζει το σπίτι του αλλά και το σπίτι του παιδιού του που σπουδάζει, να δει στον λογαριασμό του έως και 1.600€.

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται αντιστοίχως για κάθε γονέα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Διευρυμένα συγκριτικά με την περασμένη χρονιά είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους.

Πιο συγκεκριμένα, ισχύει:

Άγαμοι: έως 25.000€ ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.

Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: έως 35.000€, προσαυξανόμενο κατά 5.000€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα: έως 39.000€, προσαυξανόμενο κατά 5.000€ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Επιπλέον, για την επιστροφή ενοικίου κύριας κατοικίας, το σύνολο της οικογενειακής περιουσίας, όπως προσδιορίζεται από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους καταβολής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000€ για τον άγαμο, προσαυξανόμενο κατά 20.000€ για τον/τη σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Σημειώνεται ότι για την επιστροφή ενοικίου φοιτητικής κατοικίας δεν ορίζεται περιουσιακό κριτήριο.

Επιστροφή δύο ενοικίων αναμένεται να καταβληθούν σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε τόπο μακριά από την κύρια κατοικία τους, με εξαίρεση την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

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