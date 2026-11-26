Snapshot Snapshot powered by AI

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ανακοίνωσε ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες επιτυχόντων - επιλαχόντων ΕΠΟΠ στο πλαίσιο των διαγωνισμών πρόσληψης στο Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό, στην Πολεμική Αεροπορία και στα Κοινά Σώματα Νομικού και Πληροφορικής, που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, οι πίνακες αναρτήθηκαν στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Για τον Στρατό Ξηράς: https://army.gr/news-announcements/anakoinosi-gia-toys-epitychontes-epilachontes-epop-2/

Για το Πολεμικό Ναυτικό: https://hellenicnavy.gr/apotelesmata-diagonismon-proslipsis-epangelmation-opliton-ep-op-sto-polemiko-naftiko-etous-2026/

Για την Πολεμική Αεροπορία: https://www.haf.gr/2026/11/apotelesmata-diagonismoy-epop-stin-pa-etoys-2026/

Για το Κοινό Νομικό Σώμα: https://www.stratologia.gr/el/node/2319

Για το Κοινό Σώμα Πληροφορικής: https://geetha.mil.gr/anakoinosi-gia-toys-epitychontes-epilachontes-ep-op-toy-koinoy-somatos-pliroforikis-2/

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι ενημερώνονται για τον λόγο απόρριψής τους με αποκλειστικά δική τους ευθύνη από τις σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Για τον Στρατό Ξηράς: https://epop.army.gr

Για το Πολεμικό Ναυτικό: https://epop.hellenicnavy.gr

Για την Πολεμική Αεροπορία: https://epop.haf.gr

Για το Κοινό Νομικό Σώμα: https://epopnom.army.gr

Για το Κοινό Σώμα Πληροφορικής: https://epop-plh.army.gr

Οι επιτυχόντες σε περισσότερους από έναν διαγωνισμούς πρόσληψης ΕΠΟΠ για το 2026, θα λάβουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο οφείλουν να δηλώσουν τον Κλάδο στον οποίο επιθυμούν να καταταγούν (Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία ή Κοινά Σώματα Νομικού και Πληροφορικής), επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Οι επιτυχόντες ΕΠ.ΟΠ. θα ενημερωθούν για τις ημερομηνίες που θα κληθούν για κατάταξη με νεότερη ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

Διαβάστε επίσης