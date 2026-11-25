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Σε επίπεδα ρεκόρ έχουν εκτιναχθεί οι μεταναστευτικές ροές προς τα Κανάρια Νησιά, με τον αριθμό των μεταναστών που έφθασαν παράτυπα διά θαλάσσης στο αρχιπέλαγος από τις αρχές Νοεμβρίου να ανέρχεται σε 15.500, σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής τους κατά την άφιξή τους στα λιμάνια.

Με βάση τα στοιχεία και ενώ απομένουν τέσσερις ημέρες για την ολοκλήρωση του μήνα, ο Νοέμβριος καταρρίπτει το απόλυτο ρεκόρ αφίξεων μέσω της μεταναστευτικής οδού του Ατλαντικού από την έναρξη της καταγραφής των σχετικών στοιχείων.

Το προηγούμενο μηνιαίο ρεκόρ είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο του 2023, όταν είχαν φθάσει στα νησιά 14.976 μετανάστες.

Μπροστά στο νέο μαζικό κύμα αφίξεων, ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων, Φερνάντο Κλαβίχο, ζήτησε επισήμως την Τετάρτη την ανάπτυξη της Στρατιωτικής Μονάδας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (UME) στο Ελ Ιέρο, προορισμό των περισσότερων μεταναστευτικών σκαφών.

Είχε προηγηθεί η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση υγειονομικής έκτακτης ανάγκης, καθώς οι ανάγκες υπερβαίνουν πλέον τις δυνατότητες των διαθέσιμων μέσων και πόρων.

Σε απάντηση του αιτήματος, το ισπανικό υπουργείο Άμυνας προετοιμάζει ήδη την αποστολή στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο Ελ Ιέρο, όπως επιβεβαίωσαν κυβερνητικές πηγές στο πρακτορείο EFE.

Αν και δεν έχει ακόμη καθοριστεί ο αριθμός των στρατιωτικών που θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση, η αναχώρηση των στελεχών της UME με προορισμό τα Κανάρια Νησιά προγραμματίζεται για τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Πρωτοφανής μεταναστευτική πίεση μέσω του Ατλαντικού

Οι ειδικοί σε θέματα μετανάστευσης υπενθυμίζουν ότι το φθινόπωρο αποτελεί την περίοδο αιχμής για τη μεταναστευτική οδό του Ατλαντικού, από την Αφρική προς τα Κανάρια Νησιά, λόγω των ευνοϊκών συνθηκών στη θάλασσα.

Ωστόσο, αυτό που εκτυλίσσεται τις τελευταίες ημέρες δεν έχει προηγούμενο, ούτε καν κατά τη μεταναστευτική κρίση του 2006.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά, πέραν του όγκου των αφίξεων, το γεγονός ότι τα περισσότερα πλεούμενα ακολουθούν την ίδια διαδρομή, από την περιοχή του Σεν Λουί της Σενεγάλης προς το Ελ Ιέρο.

Οι γνώστες της συγκεκριμένης μεταναστευτικής οδού, μιας από τις πλέον επικίνδυνες, μήκους άνω των 1.000 χιλιομέτρων, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσίαζε περιορισμένη δραστηριότητα, επισημαίνουν την ανάγκη να στραφεί η προσοχή στις εξελίξεις στη χώρα αναχώρησης των μεταναστών, τη Σενεγάλη.

Το ρεκόρ του Νοεμβρίου είχε ήδη διαφανεί κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, όταν το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών κατέγραψε στο επίσημο δελτίο του 11.037 αφίξεις με 106 πλεούμενα.

Στις αρχές του δεύτερου δεκαπενθημέρου, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες περιόρισαν προσωρινά τις μεταναστευτικές ροές, προκαλώντας, ωστόσο, σειρά ναυαγίων στις αφρικανικές ακτές, με δεκάδες αγνοουμένους.

Στη συνέχεια, οι αφίξεις επανήλθαν με αυξημένη ένταση, με την ισπανική υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης να συνοδεύει ή να ρυμουλκεί τα πλεούμενα προς το λιμάνι Λα Ρεστίνγκα του Ελ Ιέρο.

Μόνο την Τρίτη, το νησί υποδέχθηκε 1.971 μετανάστες σε 14 πλεούμενα, τον μεγαλύτερο αριθμό ημερήσιων αφίξεων που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία.

Η Σενεγάλη στο επίκεντρο της νέας μεταναστευτικής κρίσης

Το προηγούμενο μηνιαίο ρεκόρ αφίξεων μέσω της διαδρομής των Καναρίων είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2023, με 14.976 μετανάστες.

Το σύνολο των αφίξεων εκείνο το έτος είχε ανέλθει σε 39.910, σημειώνοντας αύξηση κατά 154,5% σε σχέση με το 2022.

Τότε, η εκτίναξη των μεταναστευτικών ροών αποδόθηκε κυρίως στη σοβαρή πολιτική και κοινωνική κρίση στη Σενεγάλη, σε συνδυασμό με την αστάθεια στο Σαχέλ και την αυστηροποίηση των συνοριακών ελέγχων στη Βόρεια Αφρική.

Τρία χρόνια αργότερα, ανάλογες συνθήκες ενδέχεται να διαμορφώνονται εκ νέου.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι στις μαζικές αφίξεις των τελευταίων ημερών πρωταγωνιστούν ιδιαίτερα νεαροί μετανάστες, οικογένειες και ασυνόδευτοι ανήλικοι.

Μεταξύ των αφιχθέντων συγκαταλέγονται βρέφη που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της διάσχισης του Ατλαντικού, ενώ ένας μετανάστης έχασε τη ζωή του εν πλω.

Ορισμένα πλεούμενα αναχωρούν από το Τανζί της Γκάμπια, τα περισσότερα, ωστόσο, ξεκινούν από τις ακτές του Σεν Λουί της Σενεγάλης.

Η επανενεργοποίηση της μεταναστευτικής διαδρομής μεταξύ Σενεγάλης και Ελ Ιέρο βρίσκεται στο επίκεντρο της εκρηκτικής αύξησης της παράτυπης μετανάστευσης διά θαλάσσης προς τα Κανάρια Νησιά.

Φτώχεια, ανεργία και ανεκπλήρωτες κυβερνητικές υποσχέσεις

Οι ειδικοί συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι ο βασικός παράγοντας που ωθεί τους μετανάστες να επιχειρήσουν την επικίνδυνη διάσχιση του ωκεανού, διάρκειας επτά έως δέκα ημερών, είναι η έλλειψη προοπτικών στις χώρες προέλευσής τους.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η αναχώρηση από τη Σενεγάλη φαίνεται να έχει καταστεί ευκολότερη, καθώς η συγκεκριμένη διαδρομή φέρεται να επανενεργοποιήθηκε λόγω της ανεπαρκούς επιτήρησης των ακτών.

«Αυτό που έχει αυξηθεί είναι οι αφίξεις πολύ νέων ανθρώπων από τη Σενεγάλη. Η εξέλιξη συμπίπτει με τη διοργάνωση στη χώρα των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων, την έλλειψη επαγγελματικών ευκαιριών για τους νέους και τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις της κυβέρνησης. Αυτοί οι παράγοντες τους ωθούν να φύγουν τώρα, όπως έκαναν και το 2023. Εάν αποκατασταθεί η πολιτική σταθερότητα στη χώρα, οι αφίξεις θα μειωθούν», εκτιμούν.

Οι περισσότεροι μετανάστες προέρχονται από παράκτιους οικισμούς στην περιοχή του Σεν Λουί, όπου παραμένουν ακινητοποιημένα αλιευτικά σκάφη.

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, η δραστηριότητα της Ευρώπης και της Κίνας στον αλιευτικό τομέα έχει περιορίσει σημαντικά τις οικονομικές δυνατότητες των τοπικών κοινοτήτων.

Χωρίς προοπτικές οικονομικής ανέλιξης και δυνατότητα εξασφάλισης θεώρησης εισόδου, αρκετοί επιδιώκουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα όσων μετανάστευσαν νωρίτερα, βρήκαν εργασία στην Ευρώπη και επέστρεψαν με αρκετά χρήματα για να χτίσουν ένα σπίτι.

Αυτή η προοπτική τούς ωθεί να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους στη θάλασσα, όταν αντιλαμβάνονται ότι οι έλεγχοι στις αναχωρήσεις έχουν χαλαρώσει.

Αιχμές κατά Μαδρίτης και Βρυξελλών - Ζητούν την επιστροφή της Frontex

Η περιφερειακή κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων αποδίδει την κατάσταση στη μεταναστευτική οδό του Ατλαντικού στην «αποτυχία» της συνεργασίας της ισπανικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών.

Ο Φερνάντο Κλαβίχο εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί στις αφρικανικές ακτές.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει επίσης την επιστροφή της Frontex με περιπολικά σκάφη και εναέρια μέσα στις ακτές της Δυτικής Αφρικής, προκειμένου να περιοριστούν οι αναχωρήσεις μεταναστών προς τα Κανάρια Νησιά, όπως είχε συμβεί κατά τη μεταναστευτική κρίση του 2006.

«Η μεταναστευτική οδός προς τα Κανάρια είναι ανοιχτή, πολύ ανοιχτή», παραδέχθηκε ο εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στο αρχιπέλαγος, Ανσέλμο Πεστάνα.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι καταγράφεται σαφής τάση μαζικής φυγής από αρκετές αφρικανικές χώρες, με τη φτώχεια και την πολιτική αστάθεια να ωθούν εκ νέου χιλιάδες νέους από τη Σενεγάλη, την Γκάμπια, τη Γουινέα και το Μάλι να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους στον Ατλαντικό.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είχε διαβεβαιώσει ήδη από την Τρίτη ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρχές της Σενεγάλης και της Γκάμπια και ότι εδώ και εβδομάδες ενισχύονται οι έλεγχοι ασφαλείας, προκειμένου να αποτραπούν νέες αφίξεις.

Την Τετάρτη, μάλιστα, έγινε γνωστό από την Γκάμπια ότι επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της ισπανικής Εθνικής Αστυνομίας με τις τοπικές αστυνομικές αρχές φέρεται να απέτρεψε την αναχώρηση πέντε ακόμη πλεούμενων μέσα σε μία ημέρα.

Στα όρια της κατάρρευσης το Ελ Ιέρο - Αναπτύσσεται νοσοκομείο εκστρατείας

Στο μεταξύ, πέραν του αιτήματος για ανάπτυξη της Στρατιωτικής Μονάδας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, η κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων ενεργοποίησε το Περιφερειακό Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας (PLATECA).

Ειδικότερα, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιπέδου 2, η οποία επιτρέπει την υποβολή αιτήματος συνδρομής προς την κεντρική κυβέρνηση, λόγω της «εξαιρετικής κατάστασης υγειονομικού, κοινωνικού χαρακτήρα και χαρακτήρα ασφαλείας που έχει προκύψει από τη μαζική άφιξη μεταναστών διά θαλάσσης στο νησί Ελ Ιέρο».

«Βρέθηκα στην ανάγκη να ενεργοποιήσω το σχέδιο και να ζητήσω τη συνδρομή της UME, τόσο για τη διαχείριση του μεταναστευτικού όσο και από υγειονομικής απόψεως», δήλωσε ο πρόεδρος των Καναρίων Νήσων.

Ο Κλαβίχο άσκησε κριτική στην ισπανική κυβέρνηση για «έλλειψη προνοητικότητας», εκφράζοντας την ελπίδα ότι η κατάσταση θα τεθεί υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατόν.

Την ίδια ημέρα, η περιφερειακή κυβέρνηση ανέπτυξε νοσοκομείο εκστρατείας στο Ελ Ιέρο, προκειμένου να ενισχυθεί η υγειονομική περίθαλψη και να διασφαλιστεί ότι η έκτακτη κατάσταση δεν θα επηρεάσει την παροχή υπηρεσιών υγείας στον τοπικό πληθυσμό.

Η προσωρινή υγειονομική μονάδα επιτρέπει την αντιμετώπιση ελαφρών περιστατικών χωρίς να απαιτείται η διακομιδή των μεταναστών στο νοσοκομείο του νησιού, αποσυμφορώντας τις εγκαταστάσεις του και περιορίζοντας την πίεση στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Περισσότερες αφίξεις μεταναστών από τους κατοίκους του νησιού

Μόνο τις τελευταίες δύο ημέρες έχουν φθάσει στο Ελ Ιέρο περίπου 3.000 μετανάστες.

Από τις αρχές Νοεμβρίου, ο αριθμός των αφίξεων στο νησί έχει ξεπεράσει ακόμη και τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων του, οι οποίοι ανέρχονται σε 12.040.

Παράλληλα, οι 15.500 αφίξεις που έχουν καταγραφεί αυτόν τον μήνα στο σύνολο του αρχιπελάγους υπερβαίνουν τη συνολική δυναμικότητα των δομών υποδοχής μεταναστών στα Κανάρια Νησιά, η οποία προσεγγίζει τις 13.000 θέσεις.

Οι ειδικοί σε θέματα μετανάστευσης εκτιμούν, ωστόσο, ότι η κατάσταση δεν είναι συγκρίσιμη με εκείνη που διαμορφώθηκε τον περασμένο Ιούλιο στη Θέουτα, μετά την είσοδο περισσότερων από 80.000 μεταναστών.

Όπως εξηγούν, τα Κανάρια Νησιά διαθέτουν έναν καλά οργανωμένο μηχανισμό υποδοχής και μεταφοράς μεταναστών.

Παρά τις ασφυκτικές πιέσεις των τελευταίων ημερών, οι περισσότεροι από όσους αποβιβάζονται στο Ελ Ιέρο, μετά την καταγραφή των στοιχείων τους, μεταφέρονται σε κέντρα υποδοχής στη Γκραν Κανάρια ή την Τενερίφη, τα οποία, πάντως, βρίσκονται πλέον στα όρια των δυνατοτήτων τους.

Από εκεί θα πρέπει να μεταφερθούν στην ηπειρωτική Ισπανία, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών διοικήσεων.

Οι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη τόσο για τα πληρώματα της υπηρεσίας θαλάσσιας διάσωσης και το προσωπικό που έχει επιφορτιστεί με την υγειονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική υποδοχή των μεταναστών στα λιμάνια όσο και για τους κατοίκους του Ελ Ιέρο.

«Δίνουν ένα σημαντικό μάθημα στην υπόλοιπη Ισπανία», καταλήγουν.

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