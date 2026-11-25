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Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία επί της οδού Πιπίνου στην Αθήνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:30 και άμεσα έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η φωτιά περιορίστηκε στο υπόγειο και στο ισόγειο του κτηρίου και τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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