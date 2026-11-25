Πάτρα: Επίθεση σε βάρος 15χρονης έξω από Λύκειο – Έρευνα της Αστυνομίας
Για το περιστατικό σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία
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Περιστατικό επίθεσης σε βάρος ανήλικης μαθήτριας, καταγγέλθηκε στην Αστυνομία.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, το περιστατικό σημειώθηκε έξω από Λύκειο της Πάτρας, όπου η 15χρονη φέρεται να δέχθηκε αρχικά λεκτική επίθεση από άλλη μαθήτρια, η οποία στη συνέχεια τη χαστούκισε και την έριξε στο έδαφος.
Την έρευνα έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών, ενώ σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.
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