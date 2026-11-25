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Ανταλλαγή φακέλων έξω από τη ΓΑΔΑ και αναμονή στην ουρά έξω από λογιστικό γραφείο ήταν οι τρόποι με τους οποίους οι ένστολοι παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις για διαμονές σε ξενοδοχεία που δεν είχαν κάνει ποτέ.

Όπως αναφέρθηκε στον ΣΚΑΪ, τα κυκλώματα ένστολων που εξαλείφθηκαν σήμερα είχαν στήσει μία πλήρως λειτουργική επιχείρηση ώστε να λαμβάνουν αποζημιώσεις για υπηρεσιακές μετακινήσεις που δεν έκαναν ποτέ, παραδίδοντας πλασματικές αποδείξεις.

Η μέχρι στιγμής διαπιστωμένη ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 12.650.000 ευρώ, ενώ συνολικά έχουν συλληφθεί 22 άτομα σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, ανάμεσά τους αστυνομικοί, πυροσβέστες και αξιωματικοί του στρατού και κατασχέθηκαν περίπου 400.000 ευρώ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 1.291 ένστολοι που φέρεται να είχαν λάβει παράνομα χρήματα Δημοσίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Πρόσωπο - «κλειδί» της υπόθεσης ήταν ο «Γιώργος», ο οποίος φέρεται να κανόνιζε συναντήσεις με ένστολους σε προκαθορισμένα σημεία κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), αλλά και στα δικαστήρια.

Ο φερόμενος υπαρχηγός του κυκλώματος με τα εικονικα΄τιμολόγια

Σε αυτούς παρέδιδε φακέλους με εικονικά αποδεικτικά διαμονής, πάνω στους οποίους ήταν σημειωμένο το όνομα του εκάστοτε παραλήπτη.

Ο «Γιώργος» εμφανίζεται ως βασικό στέλεχος της μίας από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις που φέρονται να προκάλεσαν ζημιά πάνω από 12,5 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η «Μαρκέλλα» και η ουρά έξω από το γραφείο

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, σε ένα δεύτερο κύκλωμα φέρεται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο ένας αστυνομικός και πρώην συνδικαλιστής, που συνελήφθη στα Ιωάννινα, μαζί με μια λογίστρια με το όνομα «Μαρκέλλα». Στο γραφείο της τελευταίας πήγαιναν ένστολοι για να εξασφαλίσουν εικονικές αποδείξεις.

Όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες, η «Μαρκέλλα» αποτελούσε μια ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη φιγούρα ανάμεσα στα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας. Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν πως παρατηρούσαν καθημερινά υπηρεσιακά αυτοκίνητα να σταθμεύουν μπροστά από το γραφείο της, με τους επιβαίνοντες να κατευθύνονται εντός αυτού. Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως, οι ουρές έξω από την πόρτα της ήταν τεράστιες.

Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, πως στην πρόσοψη του κτιρίου δεν υπήρχε κάποια πινακίδα που να δείχνει ότι λειτουργούσε λογιστικό γραφείο, αφού η επιφάνεια ήταν καλυμμένη από ένα μεγάλο αυτοκόλλητο, με βασικό σκοπό να μην κινήσουν υποψίες.

Τα δύο κυκλώματα δρούσαν με αυτονομία, ενώ το κόστος για την παροχή των εικονικών παραστατικών ξεκινούσε από το ποσό των 150 ευρώ.

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