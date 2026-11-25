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Νεκρός ανασύρθηκε ο ηλικιωμένος, ο οποίος είχε πέσει σε δύσβατο σημείο στο Ντράφι Αττικής.

Ο 78χρονος άνδρας είχε πέσει σε χαράδρα ύψους 200 μέτρων, αφού εξετράπη της πορείας του.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες (24/11) περίπου στις 20:30.

Μετά από ολονύχτια έρευνα, ο άνδρας εντοπίστηκε σήμερα (25/11) το μεσημέρι και με χρήση φορείου μεταφέρθηκε σε σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παράλληλα απεγκλωβίστηκε και ο σκύλος του ιδιοκτήτη που επέβαινε στο όχημα.

Για την ανάσυρσή του, επιχείρησαν 22 Πυροσβέστες με 5 οχήματα η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ,η ομάδα ΟΣμηΕΑ καθώς και σκύλος έρευνας και διάσωσης.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

«Ολοκληρώθηκε η ανάσυρση σε 78χρονο ημεδαπό άνδρα στην περιοχή Ντράφι Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες στις 24 Νοεμβριου περίπου στις 20:30.

Ο 78χρονος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα .

Επιχειρήσαν 22 Πυροσβέστες με 5 οχήματα η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ,η ομάδα ΟΣμηΕΑ καθώς και σκύλος έρευνας και διάσωσης.

Μετά από ολονύχτια έρευνα,εντοπίστηκε σήμερα τις μεσημβρινές ώρες και με χρήση φορείου μεταφέρθηκε σε σημείο ,όπου παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παράλληλα απεγκλωβίστηκε και ο σκύλος του ιδιοκτήτη που επέβαινε στο όχημα .

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν λίγο στις 25 Νοεμβρίου 2026»

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