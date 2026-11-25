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Ο ιδιοκτήτης του καναλιού «Informer» της Σερβίας, Ντράγκαν Γ. Βουτσίτσεβιτς, συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης (25/11) κοντά στο κτίριο του τηλεοπτικού σταθμού του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ίδιο το κανάλι, οι αστυνομικοί που επέβαιναν σε όχημα χωρίς διακριτικά συνέλαβαν τον Βουτσίτσεβιτς ενώ βρισκόταν μόλις 50 μέτρα από το κτίριο του Informer.

Ο Βουτσίτσεβιτς οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Βόζντοβατς, όπου θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την απολογία του.

Όπως αναφέρει το Euroenws Serbia, o Ντράγκαν Γ. Βουτσίτσεβιτς θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα της Δεύτερης Βασικής Εισαγγελίας στο Βελιγράδι στις 26 Νοεμβρίου 2026.

Ένθερμος υποστηρικτής του Βούτσιτς

Σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησεογραφικού μέσου Nova.rs, ο Βουτσίτσεβιτς συνελήφθη με κατηγορίες που αφορούν σε «πρόκληση πανικού και αναταραχής κατ’ εξακολούθηση και για παρακώλυση της δικαιοσύνης».

Σχολιάζοντας το περιστατικό στη Βουλή της Σερβίας, ο πρώην πρωθυπουργός και προσφάτως ηττημένος στις εκλογές, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, είπε πως ο Βουτσίτσεβιτς «συνελήφθη μόνο εξαιτίας της δημοσιογραφικής του δουλειάς».

Αναφερθείς στη «Φοιτητική Λίστα», μέλη της οποίας χειροκρότησαν μόλις άκουσαν την είδηση, ο Βούτσιτς είπε πως «αυτό μου λέει αρκετά… με τι ηλίθιους έχουμε να κάνουμε», ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από τη Βουλή.

Ο Ντράγκαν Βουτσίτσεβιτς υποστήριζε αρκετά τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς, δίνοντάς του μεγάλη δημοσιογραφική προβολή.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, ο Βούτσιτσεβιτς βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αφού το Συμβούλιο της Ρυθμιστικής Αρχής Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (REM) αποφάσισε να ξεκινήσει δύο ξεχωριστές έρευνες κατά του καναλιού Informer.

Η «Φοιτητική Λίστα» αλλά και η σέρβικη αντιπολίτευση έχουν κατηγορήσει πολλές φορές τον Βούτσιτς για διαφθορά, αλλά και για έλεγχο των ΜΜΕ κατά την περίοδο που βρισκόταν στην εξουσία.

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