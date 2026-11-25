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Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ θα συναντηθεί με τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο στην Ουάσινγκτον την προσεχή Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου.

Μετά την τελετή υποδοχής, θα πραγματοποιηθεί διμερής συνάντηση μεταξύ των δύο υπουργών, και στο τραπέζι σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ αναμένεται να πέσουν τα ζητήματα της άρσης των κυρώσεων CAATSA για την Τουρκία, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για προμήθεια από την Άγκυρα μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μιλώντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ανέφερε ότι «η αμερικανική διοίκηση θέλει να προχωρήσει στην άρση των κυρώσεων αλλά η Άγκυρα πρέπει να εργαστεί συστηματικά προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο Φιντάν υποστήριξε, μάλιστα, ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν προμηθευτεί ρωσικά οπλικά συστήματα, S -400 χωρίς να έχουν υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις. Κατηγόρησε δε το «ισραηλινό και ελληνικό λόμπι» των Ηνωμένων Πολιτειών ότι μπλοκάρουν την άρση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA κατά της Τουρκίας, σχετικά με την προμήθεια των F -35.

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