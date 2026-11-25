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Στόχος διαρρήκτης έγινε ο Ιερός χώρος του Ναού της Αγάθωνης στη Λαμία, ο οποίος έσπασε με λοστό την προθήκη της Ιερής Εικόνας της Παναγίας, που χρονολογείται από το 1350, για να αρπάξει τάματα.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας του ναού, δείχνουν τον δράστη να κατευθύνεται προς την Ιερή Εικόνα, αφού νωρίτερα μπήκε στον ναο ξηλώνοντας ένα από τα παράθυρα.

Με έναν λοστό στο χέρι, ο δράστης έσπασε την προθήκη και προκάλεσε φθορές στην κορνίζα μέσα σε 1 λεπτό, ενώ χρειάστηκε έξι ακόμη δευτερόλεπτα για να μαζέψει από το πάτωμα κάποια τάματα που έφυγαν από την εικόνα κατά τη βίαιη καταστροφή της.

Σύμφωνα με το LamiaReport.gr, η διάρρηξη διήρκησε συνολικά 1,5 λεπτό, ενώ χτυπούσε ο συναγερμός και οι καμπάνες που είναι συνδεδεμένες με αυτόν.

Δείτε το βίντεο:

Ο Ηγούμενος του ιστορικού Μοναστηριού π. Γερμανός Γιαντσίδης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, προσωπική και όλης της αδελφότητας για το γεγονός, καθώς εκτός από τη βεβήλωση της εικόνας εκλάπησαν πράγματα που είναι η έκφραση της πίστης και της ευγνωμοσύνης των πιστών, τα οποία ουσιαστικά δεν ανήκουν στη Μονή.

Την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, που ερεύνησε το χώρο δράσης του ιερόσυλου, αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/11/2026) που έγινε η διάρρηξη, όσο και από την προηγούμενη, καθώς ο ο άνδρας είχε επιχειρήσει και τα ξημερώματα της Κυριακής να εισέλθει στο ναό.

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