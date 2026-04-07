Αχαΐα: Φωτιά σε εκκλησία στην Αιγείρα - Κάηκε ολοσχερώς ο ναός

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου στη Βελλά Αιγείρας στην Αχαΐα, με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς ο ναός.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσαν επτά πυροσβεστικά οχήματα από Αίγιο και Ακράτα. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ΠΚ Ακράτας.

Η ανακοίνωση

«Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, αναγγέλλει με βαθύτατη λύπη την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε απόψε, απόγευμα Μεγάλης Δευτέρας, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο χωριό Βελλά Αιγείρας, λόγω απροσεξίας προσκυνητού.

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον Ιερό Ναό, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς το εσωτερικό του και να διασωθεί μόνο η τοιχοποιία.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος προσεύχεται, ώστε με τη χάρη του Τριαδικού Θεού, ο Ιερός Ναός να αποκατασταθεί και να επανέλθει στο πρότερο κάλλος του. Παράλληλα, ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας καλεί το χριστεπώνυμο πλήρωμα σε θερμή προσευχή προς τον Κύριο και την Υπεραγία Θεοτόκο, για την πνευματική ενίσχυση των δοκιμαζομένων πιστών της εν λόγω περιοχής».

