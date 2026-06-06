Γαλλία: Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών η Μπερναντέτ Σιράκ

Snapshot Η Μπερναντέτ Σιράκ, χήρα του πρώην προέδρου Ζακ Σιράκ, απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών στις 18 Μαΐου 2026.

Ήταν η μόνη πρώτη κυρία της Γαλλίας που διετέλεσε και αιρετό αξίωμα ως νομαρχιακή σύμβουλος του Κορέζ από το 1979 έως το 2015.

Συνοδεύσε τον Ζακ Σιράκ σε όλη την πολιτική του πορεία μέχρι την εκλογή του στην προεδρία το 1995.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ εξέφρασαν τον σεβασμό τους για τη συμβολή της στην ιστορία και τη δημόσια ζωή της Γαλλίας.

Γεννήθηκε σε οικογένεια διπλωματών και γνώρισε τον Ζακ Σιράκ ως φοιτήτρια στη σχολή Sciences

Po, παντρεύοντάς τον το 1956. Snapshot powered by AI

Η Μπερναντέτ Σιράκ, χήρα του πρώην προέδρου της Γαλλίας Ζακ Σιράκ, απεβίωσε χθες, Παρασκευή, το βράδυ σε ηλικία 93 ετών, ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η κόρη της, η Κλοντ Σιράκ.

Η Μπερναντέτ Σιράκ, το γένος Σοντρόν ντε Κουρσέλ, «έφυγε το βράδυ, γαλήνια, περιτριγυρισμένη από τους δικούς της. Είχε γίνει 93 ετών» στις 18 Μαΐου, δήλωσε η κόρη της. Ο Ζακ Σιράκ πέθανε το 2019 σε ηλικία 86 ετών.

Ήταν η μόνη πρώτη κυρία που είχε ασκήσει και η ίδια αιρετό αξίωμα, αυτό της νομαρχιακής συμβούλου του Κορέζ (κεντροδυτική Γαλλία), του νομού στον οποίο εκλεγόταν συνεχώς από το 1979 ως το 2015.

Σύζυγος για πάνω από εξήντα χρόνια του Ζακ Σιράκ, είχε μείνει για καιρό στη σκιά του «ψηλού» και είχε συνοδεύσει τον σύζυγό της σε όλη τη διάρκεια της πορείας του προς το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων (βουλευτής, υπουργός, πρωθυπουργός, δήμαρχος του Παρισιού) μέχρι και τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές του 1995, στην τρίτη προσπάθειά του.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε μια «μεγάλη κυρία της καρδιάς» η οποία «σημάδεψε την ιστορία μας». Η σύζυγός του Μπριζίτ Μακρόν, στην οποία η Μπερναντέτ Σιράκ είχε δώσει τη θέση της το 2019 επικεφαλής του οργανισμού των γαλλικών νοσοκομείων Fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, εξέφρασε τον «απέραντο σεβασμό» της για τη δράση της.

Γεννημένη στις 18 Μαΐου 1933 στο Παρίσι, η Μπερναντέτ Σοντρόν ντε Κουρσέλ μεγάλωσε σε μια οικογένεια διπλωματών στο πολύ σικ 16ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας. Φοιτήτρια στη διάσημη Sciences-Po, τη σχολή πολιτικών επιστημών του Παρισιού, γνώρισε εκεί τον Ζακ Σιράκ, τον οποίο παντρεύτηκε το 1956.