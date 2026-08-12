Ολική έκλειψη Ηλίου: Σκοτείνιασε ο ουρανός στην Ευρώπη – Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο

Η ηλιακή έκλειψη ήταν ορατή από Βρετανία, Ισπανία και Γερμανία, όπου εκατομμύρια συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν το σπάνιο φαινόμενο

Εύη Απολλωνάτου

Ολική έκλειψη Ηλίου: Σκοτείνιασε ο ουρανός στην Ευρώπη – Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ολική ηλιακή έκλειψη ήταν ορατή σε Ισπανία, Γροιλανδία και Ισλανδία, προκαλώντας σκοτάδι κατά τη διάρκεια της ημέρας.
  • Στη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Αυστρία παρατηρήθηκε μερική έκλειψη, με εκατομμύρια ανθρώπους να συγκεντρώνονται για να την παρακολουθήσουν.
  • Η έκλειψη στην Ισπανία συνέπεσε με τη δύση του Ηλίου, καθιστώντας το φαινόμενο ιδιαίτερα εντυπωσιακό.
  • Ήταν η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη στη Δυτική Ευρώπη μετά από 27 χρόνια, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον και συγκεντρώσεις σε δημόσιους χώρους.
  • Οι ισπανικές αρχές προειδοποίησαν για αποφυγή περιοχών με αυξημένο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών λόγω καύσωνα.
Snapshot powered by AI

Η ημέρα έγινε κυριολεκτικά νύχτα στην Ισπανία, τη Γροιλανδία και την Ισλανδία όπου ήταν ορατή η ολική έκλειψη Ηλίου.

Μερική έκλειψη είδαν οι κάτοικοι της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Αυστρίας που είχαν συγκεντρωθεί σε πάρκα, παρατηρητήρια και παραλίες για να δουν το ιστορικό φαινόμενο.

Ο δημοσιογράφος του Sky News, Φίλιπ Γουάιτσαϊντ, ο οποίος παρακολούθησε την έκλειψη στη βόρεια Ισπανία, είπε ότι «άξιζε την αναμονή, και όπως λένε όλοι, ήταν λίγο παράξενο, αλλά και καταπληκτικό».

Ολική έκλειψη Ηλίου

Άνθρωποι παρακολουθούν μια μερική ηλιακή έκλειψη στο Northala Fields στο Λονδίνο, την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026.

AP

Αμέσως μετά την έκλειψη στην Ισπανία ακολούθησε η δύση του Ηλίου και γι’ αυτό το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

Ολική έκλειψη Ηλίου

Άνθρωποι παρακολουθούν την ηλιακή έκλειψη στο Primrose Hill του Λονδίνου, την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026

AP

Εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Ισπανία για να παρακολουθήσουν την πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη στη Δυτική Ευρώπη τα τελευταία 27 χρόνια.

Ολική έκλειψη Ηλίου

Μια ολική ηλιακή έκλειψη παρατηρείται από τη Μπερλάνγκα ντε Ντουέρο, στην κεντρική Ισπανία, την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026.

AP

Οι ισπανικές αρχές προειδοποίησαν τον κόσμο να αποφεύγει τις περιοχές όπου ο καύσωνας έχει αυξήσει τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, λίγες εβδομάδες αφότου κεντρικές περιοχές της χώρας επλήγησαν από μια μεγάλη πυρκαγιά.

Άνθρωποι παρακολουθούν την ηλιακή έκλειψη στο Primrose Hill του Λονδίνου, την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026

Το φεγγάρι και ο ήλιος δύουν κατά τη διάρκεια της ηλιακής έκλειψης στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026.

AP

«Είναι πραγματικά απίστευτο, έτσι δεν είναι; Αυτή η θέα δεν σε κουράζει ποτέ», είπε στο BBC ο Νιλ Μάρτιν, πρόεδρος της Αστρονομικής Εταιρείας του Εδιμβούργου.

Ολική Ηλιακή Έκλειψη

Μια ηλιακή έκλειψη παρατηρείται πάνω από μια εκκλησία της Παναγίας στο Βιντιγκούλφο, κοντά στην Παβία, στη βόρεια Ιταλία, την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026.

AP

Διπλασιάστηκε ο πληθυσμός ισπανικής πόλης

Στη Γκαντέσα της Ισπανίας οι πρώτες εικόνες της έκλειψης προκάλεσαν χειροκροτήματα από το πλήθος.

Πρόκειται για μια πόλη 3.000 κατοίκων στους λόφους της νότιας Καταλονίας, όπου ο πληθυσμός σχεδόν διπλασιάστηκε εξαιτίας των επισκεπτών που έσπευσαν να δουν το φαινόμενο.

Ηλιακή έκλειψη

Η Σελήνη καλύπτει μερικώς τον Ήλιο κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής έκλειψης στο Βίλνιους της Λιθουανίας, την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026.

AP

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:10ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Μπλόκο στην αμφιλεγόμενη ερευνητική γεώτρηση για πετρέλαιο

00:46ΚΟΣΜΟΣ

«Συμμαχία» Κολομβίας – ΗΠΑ για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς κατεύθυνση η Wall Street – Η πορεία του πληθωρισμού έκρινε τη συνεδρίαση

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης η Παρί Σεν Ζερμέν, «λύγισε» την Άστον Βίλα με «Κβάρα» και Ντουέ

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Τι ήταν το παράξενο φωτεινό ίχνος που εμφανίστηκε στον ουρανό της Κρήτης

23:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγχαρητήρια Νίκου Δένδια στον Απόστολο Σίσκο για το ασημένιο μετάλλιο

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Το Μαρόκο λαμβάνει έκτακτα μέτρα στα σύνορα με τη Θεούτα λόγω μηνυμάτων που καλούν σε νέα μαζική μετανάστευση στις 15 Αυγούστου

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση ψυχικής υγείας στο  αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln: Αναφορές για απόπειρες αυτοκτονίας - Ναύτες προσπάθησαν να πέσουν στη θάλασσα

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη : Η έκρηξη στο κατάστημα άφησε όλη την περιοχή χωρίς ρεύμα

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Στη Χιλή ελέγχουν τις τσάντες των μαθητών για να αντιμετωπίσων τη σχολική βία

23:20ΥΓΕΙΑ

Γιατί δεν πρέπει να «κρατάτε» το φτέρνισμα - Οι κίνδυνοι για τα αυτιά και όχι μόνο

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:02LIFESTYLE

Η μαντινάδα της Ήβη Αδάμου που ξετρέλανε το κοινό στο Ρέθυμνο

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται από εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου η Καρολάιν Λέβιτ

22:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τρεις εκτελέσεις την ίδια ημέρα - Θα πραγματοποιηθούν σε Τενεσί, Αλαμπάμα και Οκλαχόμα

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Τρία πολεμικά πλοία χτυπήθηκαν στην ουκρανική επίθεση στη βάση του Νοβοροσίσκ

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Ολική έκλειψη Ηλίου: Σκοτείνιασε ο ουρανός στην Ευρώπη – Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Σοκάρει influencer που γέμισε με σημάδια από τσιμπήματα κοριών σε όλο της το κορμί σε ξενοδοχείο στο Κέιμπριτζ

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Σκότωσε τη σύζυγο και το παιδί του μέσα σε παιδικό σταθμό και αυτοκτόνησε

22:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που κάμερες σώματος αστυνομικών κατέγραψαν τη διάσωση ενός 3χρονου από πνιγμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:53ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Αυτός θα είναι ο καιρός αύριο, την Παρασκευή και τον Δεκαπενταύγουστο

20:07LIFESTYLE

«Σπάει» τη σιωπή της η κόρη του Μάικλ Τζάκσον: Τα παιδικά χρόνια, οι αυστηροί κανόνες και η σχέση με τον πατέρα της

16:43ΕΛΛΑΔΑ

«Ένα ασθενοφόρο για τις κρίσιμες ώρες;»: Η περιπέτεια δύο Γάλλων στην ορεινή Νάξο και το «ευχαριστώ» στους ντόπιους

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Κάμερες κατέγραψαν τον πνιγμό του 4χρονου στην πισίνα - Τι προβλέπει ο νόμος για την ευθύνη ναυαγοσώστη και επιχείρησης

22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινος» συναγερμός για τρίπτυχο επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών την Πέμπτη - Πού αναμένονται βροχές

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Καλογερόπουλος: Εικόνες από το τελευταίο «αντίο» στη Ριτσώνα - Το τραγούδι του αποχαιρετισμού

16:04WHAT THE FACT

Αγρότης είπε «όχι» σε 700.000 ευρώ για 10 στρέμματα: «Δεν πρόκειται να τα πουλήσω»

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Ολική έκλειψη Ηλίου: Σκοτείνιασε ο ουρανός στην Ευρώπη – Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο

17:55ΕΘΝΙΚΑ

Νέος τουρκικός παροξυσμός: «Η Ελλάδα εγκατέστησε στρατό στη Ρω, 2χλμ από την Αττάλεια»

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κίμωλο: Ο ηλεκτρολογικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής - Πώς έγινε η μοιραία ηλεκτροπληξία

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Τι ήταν το παράξενο φωτεινό ίχνος που εμφανίστηκε στον ουρανό της Κρήτης

07:55ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Ο αντικυκλώνας έχει εξαφανιστεί από τη Μεσόγειο - Έρχεται κακοκαιρία

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση ψυχικής υγείας στο  αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln: Αναφορές για απόπειρες αυτοκτονίας - Ναύτες προσπάθησαν να πέσουν στη θάλασσα

18:04ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Ρότζερ Φέντερερ δεν είναι πλέον δισεκατομμυριούχος - Πώς μια μετοχή «βύθισε» την περιουσία του

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται από εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου η Καρολάιν Λέβιτ

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Αεροδιακομιδή άνδρα που τον δάγκωσε καρχαρίας

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Βυτιοφόρο προσπερνά πάνω σε στροφή - Παραλίγο να σκοτώσει αναβάτη μηχανής

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που απανθρακώθηκε στο ΙΧ από το οποίο ξέσπασε φωτιά στον Ήμερο Πεύκο

00:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Τεντόγλου αγκάλιασε τη Ντρέσλερ: Οι δυο τους στην κορυφή της ιστορίας του μήκους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ