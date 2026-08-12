Ολική έκλειψη Ηλίου: Σκοτείνιασε ο ουρανός στην Ευρώπη – Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο

Snapshot Η ολική ηλιακή έκλειψη ήταν ορατή σε Ισπανία, Γροιλανδία και Ισλανδία, προκαλώντας σκοτάδι κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Αυστρία παρατηρήθηκε μερική έκλειψη, με εκατομμύρια ανθρώπους να συγκεντρώνονται για να την παρακολουθήσουν.

Η έκλειψη στην Ισπανία συνέπεσε με τη δύση του Ηλίου, καθιστώντας το φαινόμενο ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

Ήταν η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη στη Δυτική Ευρώπη μετά από 27 χρόνια, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον και συγκεντρώσεις σε δημόσιους χώρους.

Οι ισπανικές αρχές προειδοποίησαν για αποφυγή περιοχών με αυξημένο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών λόγω καύσωνα. Snapshot powered by AI

Η ημέρα έγινε κυριολεκτικά νύχτα στην Ισπανία, τη Γροιλανδία και την Ισλανδία όπου ήταν ορατή η ολική έκλειψη Ηλίου.

Μερική έκλειψη είδαν οι κάτοικοι της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Αυστρίας που είχαν συγκεντρωθεί σε πάρκα, παρατηρητήρια και παραλίες για να δουν το ιστορικό φαινόμενο.

Ο δημοσιογράφος του Sky News, Φίλιπ Γουάιτσαϊντ, ο οποίος παρακολούθησε την έκλειψη στη βόρεια Ισπανία, είπε ότι «άξιζε την αναμονή, και όπως λένε όλοι, ήταν λίγο παράξενο, αλλά και καταπληκτικό».

Άνθρωποι παρακολουθούν μια μερική ηλιακή έκλειψη στο Northala Fields στο Λονδίνο, την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026. AP

Αμέσως μετά την έκλειψη στην Ισπανία ακολούθησε η δύση του Ηλίου και γι’ αυτό το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

Άνθρωποι παρακολουθούν την ηλιακή έκλειψη στο Primrose Hill του Λονδίνου, την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026 AP

Εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Ισπανία για να παρακολουθήσουν την πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη στη Δυτική Ευρώπη τα τελευταία 27 χρόνια.

Μια ολική ηλιακή έκλειψη παρατηρείται από τη Μπερλάνγκα ντε Ντουέρο, στην κεντρική Ισπανία, την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026. AP

Οι ισπανικές αρχές προειδοποίησαν τον κόσμο να αποφεύγει τις περιοχές όπου ο καύσωνας έχει αυξήσει τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, λίγες εβδομάδες αφότου κεντρικές περιοχές της χώρας επλήγησαν από μια μεγάλη πυρκαγιά.

Το φεγγάρι και ο ήλιος δύουν κατά τη διάρκεια της ηλιακής έκλειψης στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026. AP

«Είναι πραγματικά απίστευτο, έτσι δεν είναι; Αυτή η θέα δεν σε κουράζει ποτέ», είπε στο BBC ο Νιλ Μάρτιν, πρόεδρος της Αστρονομικής Εταιρείας του Εδιμβούργου.

Μια ηλιακή έκλειψη παρατηρείται πάνω από μια εκκλησία της Παναγίας στο Βιντιγκούλφο, κοντά στην Παβία, στη βόρεια Ιταλία, την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026. AP

Διπλασιάστηκε ο πληθυσμός ισπανικής πόλης

Στη Γκαντέσα της Ισπανίας οι πρώτες εικόνες της έκλειψης προκάλεσαν χειροκροτήματα από το πλήθος.

Πρόκειται για μια πόλη 3.000 κατοίκων στους λόφους της νότιας Καταλονίας, όπου ο πληθυσμός σχεδόν διπλασιάστηκε εξαιτίας των επισκεπτών που έσπευσαν να δουν το φαινόμενο.

Η Σελήνη καλύπτει μερικώς τον Ήλιο κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής έκλειψης στο Βίλνιους της Λιθουανίας, την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026. AP

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