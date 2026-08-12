Μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ και πέμπτη θέση για τον Μάρκο στα 800μ. ελεύθερο

Το χρυσό κατέκτησε ο Γερμανός Γιοχάνες Λίμπμαν

Μιχάλης Παπαδάκος, Επιμέλεια

Μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ και πέμπτη θέση για τον Μάρκο στα 800μ. ελεύθερο
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Με ένα τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ και την πέμπτη θέση της κατάταξης, ολοκλήρωσε ο Δημήτρης Μάρκος την εξαιρετική παρουσία του στα 800μ. ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης, που διεξάγεται στο Παρίσι.

Ο Ελληνας πρωταθλητής πήγε χεριά με χεριά με τον «χρυσό» Ολυμπιονίκη του αγωνίσματος, τον Ιρλανδό Ντάνιελ Γουίφεν, και τερμάτισε σε 7:43.52, διαλύοντας το 7:47.26 που είχε πετύχει στον χθεσινό (11/8) προκριματικό και το οποίο ήταν ήδη πανελλήνιο ρεκόρ. Ο 25χρονος κολυμβητής επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας του και θα έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει μία αντίστοιχη -ή και μεγαλύτερη- διάκριση το επόμενο διήμερο, στα 200μ. ελεύθερο.

Το μεγάλο φαβορί της κούρσας, Γιοχάνες Λίμπμαν, δικαίωσε τα προγνωστικά και πρώτευσε με 7:37.59, βελτιώνοντας το ρεκόρ Ευρώπης (7:37.94), το οποίο είχε πετύχει ο ίδιος στις 12 Απριλίου, στη Στοκχόλμη. Η Γερμανία έκανε το «1-2» στο αγώνισμα (στο οποίο μέχρι φέτος δεν είχε κερδίσει ποτέ χρυσό μετάλλιο), καθώς ο Σβεν Σβαρτς πήρε τη δεύτερη θέση με 7:41.16, ενώ το χάλκινο μετάλλιο εξασφάλισε ο Ούγγρος Ζάλαν Σάρκανι με 7:41.75.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 800μ. ελεύθερο ανδρών:

1. Γιοχάνες Λίμμπαν (Γερμανία) 7:37.59

2. Σβεν Σβαρτς (Γερμανία) 7:41.16

3. Ζάλαν Σάρκανι (Ουγγαρία) 7:41.75

4. Ντάνιελ Γουίφεν (Ιρλανδία) 7:43.30

5. Δημήτρης Μάρκος (ΕΛΛΑΔΑ) 7:43.52

6. Λούκα ντε Τούλιο (Ιταλία) 7:44.24

7. Κάρλος Γκάρατς (Ισπανία) 7:45.41

8. Κριστόφ Ρασόφσκι (Ουγγαρία) 7:51.41

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