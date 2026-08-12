Great Sea Interconnector: Παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Σύμφωνα με την επιστολή, η διασύνδεση των δικτύων της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ θα δημιουργήσει έναν ενεργειακό άξονα μεταξύ βασικών εταίρων των ΗΠΑ

Σωτήρης Σκουλούδης

Great Sea Interconnector: Παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ
ΕΘΝΙΚΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Να καταστήσει η αμερικανική κυβέρνηση τον Great Sea Interconnector προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

Η παρέμβαση στην Ουάσιγκτον έρχεται σε μία κρίσιμη χρονική στιγμή για το έργο, καθώς λίγες ημέρες πριν υπεγράφη στην Αθήνα η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector.

Την διακομματική πρωτοβουλία ανέλαβαν ο Δημοκρατικός βουλευτής Μπραντ Σνάιντερ και ο Ρεπουμπλικάνος συνάδελφος του Γκας Μπιλιράκης, οι οποίοι απευθύνονται στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και στον επικεφαλής της Αναπτυξιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (DFC), Μπεν Μπλακ. Την επιστολή συνυπογράφουν οι βουλευτές Τζέικ Όκινκλος, Νταν Γκόλντμαν, Κρεγκ Γκόλντμαν και Χέιλι Στίβενς.

«Η Ανατολική Μεσόγειος θα διαδραματίσει ζωτικής σημασίας ρόλο ως πύλη προς τον IMEC και ο Great Sea Interconnector αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής, κεντρικό για την ανάπτυξη του διαδρόμου», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Αμερικανοί νομοθέτες στην επιστολή τους.

images-1.jfif

Όπως υποστηρίζουν, η Ουάσιγκτον έχει σαφές συμφέρον από την ανάπτυξη υποδομών που θα ενισχύουν τους εταίρους της, θα διαφοροποιούν τις ενεργειακές οδούς και θα εμβαθύνουν την περιφερειακή συνεργασία. Παράλληλα, παρουσιάζουν τέτοιου είδους έργα ως εναλλακτική απέναντι σε υποδομές που ελέγχονται από στρατηγικούς ανταγωνιστές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την επιστολή, η διασύνδεση των δικτύων της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ θα δημιουργήσει έναν ενεργειακό άξονα μεταξύ βασικών εταίρων των ΗΠΑ. Οι βουλευτές επισημαίνουν ιδιαίτερα ότι το έργο θα συμβάλει στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού του Ισραήλ και θα επιτρέψει αμφίδρομες ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά των νομοθετών στις γεωπολιτικές δυσκολίες που συνοδεύουν την ολοκλήρωση του έργου. Στο τέλος της επιστολής ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ διαβαθμισμένη ενημέρωση προκειμένου να συζητήσουν τις «γεωπολιτικές προκλήσεις» που αφορούν την ολοκλήρωσή του.

Οι συντάκτες της επιστολής εντάσσουν παράλληλα τον GSI στο ευρύτερο πλαίσιο του Eastern Mediterranean Gateway Act, της διακομματικής νομοθετικής πρωτοβουλίας που εισήγαγαν οι Σνάιντερ και Μπιλιράκης τον Μάιο του 2025. Το νομοσχέδιο αναγνωρίζει την Ανατολική Μεσόγειο ως βασική πύλη του IMEC και περιλαμβάνει ρητή αναφορά στον Great Sea Interconnector μεταξύ των ενεργειακών υποδομών που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη σύνδεση της Ινδίας και του Κόλπου με την Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία έχει ήδη εγκριθεί σε επίπεδο Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, ενώ αντίστοιχη πρόοδος έχει σημειωθεί και στη Γερουσία, ενισχύοντας τη διακομματική διάσταση της προσπάθειας για μεγαλύτερη αμερικανική εμπλοκή στην Ανατολική Μεσόγειο.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι νομοθέτες παρουσιάζουν το έργο ως τμήμα μιας ευρύτερης αρχιτεκτονικής που συνδέει την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, τον IMEC και τον γεωοικονομικό ανταγωνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών με άλλες μεγάλες δυνάμεις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:42ΚΟΣΜΟΣ

Σοκάρει influencer που γέμισε με σημάδια από τσιμπήματα κοριών σε όλο της το κορμί σε ξενοδοχείο στο Κέιμπριτζ

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Σκότωσε τη σύζυγο και το παιδί του μέσα σε παιδικό σταθμό και αυτοκτόνησε

22:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που κάμερες σώματος αστυνομικών κατέγραψαν τη διάσωση ενός 3χρονου από πνιγμό

22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινος» συναγερμός για τρίπτυχο επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών την Πέμπτη - Πού αναμένονται βροχές

22:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-2 (4-5πεν.): Οι «αλύγιστοι» Κρητικοί κατέκτησαν το Super Cup στα πέναλτι!

22:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Σίσκο: «Απόστολε σε ευχαριστούμε μας έκανες υπερήφανους»

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Μάρκο Ρούμπιο: Μιλάει για τα UFO, τη κόντρα με τη γάτα του Χέγκσεθ και τις δίαιτες

21:51ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ και πέμπτη θέση για τον Μάρκο στα 800μ. ελεύθερο

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Μεγάλη κατολίσθηση στο Τρέντο - 20.000 κυβικά μέτρα χώμα και βράχια παρέσυραν δρόμους

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο σκηνικό: 8χρονο αγόρι ψάρεψε πιράνχα σε λίμνη της Πενσυλβάνια - Αναγνώρισε το ψάρι από το YouTube

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί έποικοι αποκλείουν σπίτια Παλαιστινίων - Στόχος η εκτόπισή τους

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Κάμερες κατέγραψαν τον πνιγμό του 4χρονου στην πισίνα - Τι προβλέπει ο νόμος για την ευθύνη ναυαγοσώστη και επιχείρησης

21:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Υποδειγματική αντεπίθεση και 1-0 με άψογο τελείωμα του Γιόβιτς

20:53LIFESTYLE

«Φέτες» στα 44 του ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς - Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες στο Instagram

20:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σίσκος: «Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, ήθελα να φέρω το μετάλλιο στη χώρα»

20:31ΕΘΝΙΚΑ

Great Sea Interconnector: Παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

20:25LIFESTYLE

Eurovision 2027: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στη διοργάνωση

20:24LIFESTYLE

Εβίτα Αγαΐτση: Η νέα ανάρτηση μετά την αποκάλυψη για τη μάχη με τον καρκίνο - «Παγιδευμένη στο δικό μου εφέ ηλιοβασιλέματος»

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Ο ουκρανικός στρατός έχει απελευθερώσει 745 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 2026

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιάνος στο Newsbomb: «Δύσκολο τριήμερο» με βοριάδες έως 8 μποφόρ - Στο «κόκκινο» η Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:53ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Αυτός θα είναι ο καιρός αύριο, την Παρασκευή και τον Δεκαπενταύγουστο

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Κάμερες κατέγραψαν τον πνιγμό του 4χρονου στην πισίνα - Τι προβλέπει ο νόμος για την ευθύνη ναυαγοσώστη και επιχείρησης

20:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-2: Ισοπαλία ο αγώνας, ο ΟΦΗ κερδίζει (4-5) στα πέναλτι και κατακτά στο Σούπερ Καπ

16:43ΕΛΛΑΔΑ

«Ένα ασθενοφόρο για τις κρίσιμες ώρες;»: Η περιπέτεια δύο Γάλλων στην ορεινή Νάξο και το «ευχαριστώ» στους ντόπιους

16:04WHAT THE FACT

Αγρότης είπε «όχι» σε 700.000 ευρώ για 10 στρέμματα: «Δεν πρόκειται να τα πουλήσω»

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Καλογερόπουλος: Εικόνες από το τελευταίο «αντίο» στη Ριτσώνα - Το τραγούδι του αποχαιρετισμού

17:55ΕΘΝΙΚΑ

Νέος τουρκικός παροξυσμός: «Η Ελλάδα εγκατέστησε στρατό στη Ρω, 2χλμ από την Αττάλεια»

07:55ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Ο αντικυκλώνας έχει εξαφανιστεί από τη Μεσόγειο - Έρχεται κακοκαιρία

20:24LIFESTYLE

Εβίτα Αγαΐτση: Η νέα ανάρτηση μετά την αποκάλυψη για τη μάχη με τον καρκίνο - «Παγιδευμένη στο δικό μου εφέ ηλιοβασιλέματος»

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε LIVE την ιστορική ηλιακή έκλειψη - Τι θα δούμε από την Ελλάδα

22:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-2 (4-5πεν.): Οι «αλύγιστοι» Κρητικοί κατέκτησαν το Super Cup στα πέναλτι!

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιάνος στο Newsbomb: «Δύσκολο τριήμερο» με βοριάδες έως 8 μποφόρ - Στο «κόκκινο» η Αττική

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα κερδίσετε αν βάλετε αλάτι στον καφέ σας

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Αεροδιακομιδή άνδρα που τον δάγκωσε καρχαρίας

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κίμωλο: Ο ηλεκτρολογικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής - Πώς έγινε η μοιραία ηλεκτροπληξία

18:04ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Ρότζερ Φέντερερ δεν είναι πλέον δισεκατομμυριούχος - Πώς μια μετοχή «βύθισε» την περιουσία του

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που απανθρακώθηκε στο ΙΧ από το οποίο ξέσπασε φωτιά στον Ήμερο Πεύκο

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρένθετη μητέρα πηγαίνει κόντρα στους γονείς και αρνείται την άμβλωση - Το έμβρυο έχει πρόβλημα στην καρδιά

14:51WHAT THE FACT

Βρήκαν 20,8 τόνους χρυσού και μετακινούν ολόκληρο αυτοκινητόδρομο για να τους εξορύξουν

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Βυτιοφόρο προσπερνά πάνω σε στροφή - Παραλίγο να σκοτώσει αναβάτη μηχανής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ