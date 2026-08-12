ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-2: Ισοπαλία ο αγώνας, ο ΟΦΗ κερδίζει (4-5) στα πέναλτι και κατακτά στο Σούπερ Καπ

Ο ΟΦΗ κατακτά το Σούπερ Καπ για πρώτη φορά στην ιστορία του! Ευστόχησε σε όλα τα πέναλτι, ενώ για την Ένωση μοιραίος ήταν ο Βάργκα.

ΟΦΗ - Ανδρούτσος Εύστοχο 4-5

ΑΕΚ - Ζίνι Εύστοχο: 4-4

ΟΦΗ - Αθανασίου Εύστοχο: 3-4

ΑΕΚ - Βάργκα Άστοχο: 3-3

ΟΦΗ - Ντίκμαν Εύστοχο: 3-3

ΑΕΚ - Μάνταλος Εύστοχο: 3-2

ΟΦΗ - Μπουχαλάκης Εύστοχο: 2-2

ΑΕΚ - Μάγερ Εύστοχο: 2-1

ΟΦΗ - Ισέκα Εύστοχο: 1-1

ΑΕΚ - Γιόβιτς Εύστοχο: 1-0

Λήξη του αγώνα, ο τίτλος κρίνεται στα πέναλτι, μιας και δεν υπάρχει παράταση.

ΓΚΟΛ η ΑΕΚ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ζίνι σκοράρει με κεφαλιά από κόρνερ! 2-2 το σκορ!

ΓΚΟΛ ο ΟΦΗ στο 76' με γυριστή κεφαλιά του Κωστούλα, οι Κρητικοί γυρνάνε το ματς (1-2). Η φάση ελέγχθηκε στο VAR για πιθανό οφσάιντ παίκτη του ΟΦΗ για το αν επηρέαζε τη φάση, ωστόσο ο διαιτητής κατακύρωσε το γκολ.

ΓΚΟΛ ο ΟΦΗ στο 68' με εκπληκτικό πλασέ του Ανδρούτσου! Ισοπαλία το ματς (1-1).

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.

Ημίχρονο στο Παγκρήτιο με το γκολ της Ένωσης να χωρίζει τις δύο ομάδες.

ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ στο 38ο λεπτό. Ο Γιόβιτς ανοίγει το σκορ με συρτό σουτ έξω από την περιοχή (1-0).

Μέχρι το 30ο λεπτό το ματς ήταν μοιρασμένο, χωρίς να έχει σημειωθεί η μεγάλη φάση.

Ξεκίνησε το ματς.

Η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ αναμετρώνται απόψε (12/8, 20:00) στο Παγκρήτιο Στάδιο, με φόντο την κατάκτηση του Superbet Super Cup. Οι δύο ομάδες διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν, στον 11ο τελικό στην ιστορία του θεσμού.

O Μάρκο Νίκολιτς είχε να διαχειριστεί και τον κανονισμό που προβλέπει την υποχρεωτική παρουσία δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών κάτω των 22 ετών στην ενδεκάδα. Ως αποτέλεσμα, ο Σέρβος τεχνικός ξεκινά κάτω από τα δοκάρια τον νεαρό Μάριο Μπαλαμώτη.

Στην άμυνα βρίσκονται οι Λάζαρος Ρότα και Σταύρος Πήλιος στα άκρα, ενώ το δίδυμο των στόπερ αποτελούν οι Αρόλντ Μουκουντί και Φιλίπε Ρέλβας.

Στον άξονα ξεκινούν οι Κάαν Κάιρινεν και Ραζβάν Μαρίν, ενώ στα άκρα βρίσκονται ο Δημήτρης Καλοσκάμης και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Στην επίθεση θα αγωνιστούν οι Μπαρνάμπας Βάργκα και Λούκα Γιόβιτς.

Από την πλευρά, o Χρήστος Κόντης επέλεξε να παρατάξει τον ΟΦΗ με σχηματισμό 3-4-3, όπως ολοκλήρωσε και την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Στο αρχικό σχήμα του Κυπελλούχου Ελλάδας βρίσκονται οι Χριστογεώργος, Κωστούλας, Σιέλης, Πούγγουρας, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αθανασίου, Φούντας, Νους και Αϊτόρ.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπαλαμώτης, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κάιρινεν, Μαρίν, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Σιέλης, Κωστούλας, Αθανασίου, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αϊτόρ, Φούντας, Νους