Ιρλανδία: Αεροδιακομιδή άνδρα που τον δάγκωσε καρχαρίας

Snapshot Ένας άνδρας δαγκώθηκε στο κάτω μέρος του ποδιού από καρχαρία ανοιχτά της νότιας ακτής της Ιρλανδίας.

Το περιστατικό συνέβη περίπου τέσσερα μίλια ανοιχτά του Ram Head, στο Ardmore της κομητείας Waterford, ενώ πέντε άτομα ψάρευαν με σκάφος.

Ο άνδρας αεροδιακομίστηκε με ελικόπτερο της Ιρλανδικής Ακτοφυλακής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κορκ.

Υπάρχουν προηγούμενα περιστατικά δαγκωμάτων από καρχαρίες στα ανοικτά των ακτών της Ιρλανδίας, όπως το 2018 σε άνδρα από το Μπέλφαστ. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας άνδρας τον οποίο δάγκωσε καρχαρίας ανοιχτά της νότιας ακτής της Ιρλανδίας.

Πέντε άτομα επέβαιναν σε ένα μικρό σκάφος που βρισκόταν περίπου τέσσερα μίλια ανοιχτά του Ram Head, στο Ardmore της κομητείας Waterford. Οι τοπικές αρχές έλαβαν κλήση στις 16:16 τοπική ώρα από την Ακτοφυλακή του Δουβλίνου για να βοηθήσουν ένα «σκάφος αναψυχής πέντε μέτρων» στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα.

Ο άνδρας ανελκύστηκε με βαρούλκο στο ελικόπτερο της Ιρλανδικής Ακτοφυλακής, το Rescue 117, και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κορκ, όπου παραμένει. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο καρχαρίας τον δάγκωσε στο κάτω μέρος του ποδιού.

Τα πέντε άτομα είχαν βγει με το σκάφος για να ψαρέψουν για διασκέδαση. Δεν είναι η πρώτη φορά που άνθρωποι έχουν υποστεί δαγκώματα από καρχαρίες στα ανοικτά των ακτών της Ιρλανδίας.

Το 2018, ένας άνδρας από το Μπέλφαστ που ψάρευε με καλάμι έπιασε έναν καρχαρία, που τον δάγκωσε την ώρα που τον ανέβαζε στο σκάφος.