Πέραμα: Τραυματίστηκε 28χρονος ναυτικός - Έπεσε από σκάλα του πλοίου και χτύπησε το κεφάλι του

Στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» μεταφέρθηκε το πρωί της Τρίτης 11 Αυγούστου ένας 28χρονος ναυτικός, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από πτώση από σκάλα πλοίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ο 28χρονος είναι μέλος του πληρώματος, με ειδικότητα Υποπλοιάρχου, σε θαλαμηγό πλοίο με σημαία Νήσων Κέιμαν.

Το πλοίο βρισκόταν ελλιμενισμένο στις εγκαταστάσεις ιδιωτικού συνεργείου στο Πέραμα, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σημειώθηκε η πτώση του ναυτικού.

Ο 28χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έλαβε εξιτήριο το πρωί της Τετάρτης (12/8).

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.