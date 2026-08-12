Τραμπ: «Οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ»

Την ίδια ώρα οι Ιρανοί δηλώνουν ότι τα Στενά θα παραμέινουν κλειστά μέχρι να αποσυρθούν οι ΗΠΑ

Ελένη Ευστρατίου

Τραμπ: «Οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και χαρακτήρισε τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν «ατσάλινο τείχος».
  • Ο νέος επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαί, τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο, να άρουν τον αποκλεισμό και να απελευθερώσουν τα παγωμένα κεφάλαια.
  • Ο Τραμπ ανέφερε την οικονομική κρίση και την αποδυνάμωση των ιρανικών δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν δεν αποτελεί πλέον απειλή στη Μέση Ανατολή.
  • Δεν έχει ανακοινωθεί νέα επίθεση ή διπλωματική συνομιλία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ το Πακιστάν και το Κατάρ μεσολαβούν για την εφαρμογή μνημονίου κατανόησης.
  • Ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται τα Στενά του Ορμούζ έχει μειωθεί σημαντικά, με μόλις 12 πλοία να διασχίζουν το πέρασμα την τελευταία δεκαήμερη περίοδο.
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Νέα ανάρτηση για την κυριαρχία των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, νωρίτερα στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «πλήρη έλεγχο» και αποκάλεσε το ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλλει στο Ιράν «ατσάλινο».

Την ίδια ώρα, ο νέος επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαί, επανέλαβε κατά τη συνάντησή του με τον πρεσβευτή της Κίνας σήμερα, την σταθερή θέση του Ιράν ότι «τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο και να ελευθερώσουν τα παγωμένα κεφάλαια».

Η ανάρτηση Τραμπ

Στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ!». Συνέχισε λέγοντας ότι «ο ναυτικός μας αποκλεισμός αποκαλείται από όλους "ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΤΕΙΧΟΣ" και δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν για αυτό».

Πρόσθεσε επίσης ότι οι Ιρανοί «δεν έχουν πολεμικό ναυτικό, δεν έχουν πολεμική αεροπορία, οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδεκατιστεί και τρέπονται σε φυγή, ενώ η "ηγεσία" τους είναι, στην καλύτερη περίπτωση, αβέβαιη!»

Ο Τραμπ σχολίασε επίσης την κακή οικονομική κατάσταση της χώρας λέγοντας, «δεν έχουν χρήματα - η χώρα τους είναι κατεστραμμένη. Το μόνο που τους έχει απομείνει είναι οι ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ και ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ στο 300%, ο οποίος συνεχίζει να επιδεινώνεται!», ενώ κατέληξε:

«Το Ιράν είναι πλέον μόνο λόγια και καθόλου πράξεις - Δεν είναι πια ο νταής της Μέσης Ανατολής. Δόξα στον Αλλάχ!».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει ανακοινώσει κάποια νέα επίθεση κατά του Ιράν, ούτε διπλωματική συνομιλία. Το Πακιστάν και το Κατάρ, ως διαμεσολαβητές, λειτουργούν προσπαθώντας να υλοποιήσουν το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε μεταξύ των δύο χωρών τον Ιούνιο.

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά»

Την ίδια ώρα, Ιρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να αποσυρθούν και να σταματήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

«Το μήνυμα του Ιράν είναι σαφές: Το Στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει ξανά μέχρι οι ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο και τον αποκλεισμό, να απελευθερώσουν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν και να συμφωνήσουν σε μια εκεχειρία σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου και της Γάζας», δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζάι σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά την Τρίτη.

«Μέχρι να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, το Στενό θα παραμείνει κλειστό», πρόσθεσε ο πρώην αρχηγός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εν καιρώ πολέμου.

Σύμφωνα με το Reuters, μόλις οχτώ πλοία διέσχισαν τα Στενά την Τρίτη, σε έναν από τους πιο χαμηλούς αριθμούς του τελευταίου διαστήματος. Το τελευταίο 10ημερο, μόλις 12 πλοία έχουν καταφέρει να διασχίσουν το πέρασμα στον Περσικό Κόλπο.

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