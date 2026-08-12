Ζελένσκι: Ο ουκρανικός στρατός έχει απελευθερώσει 745 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 2026

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν απελευθερώσει από τις αρχές του έτους 745 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους που βρισκόταν υπό ρωσική κατοχή, σε μια εκτεταμένη ζώνη του νοτιοανατολικού μετώπου, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαιρετίζοντας μια επιχείρηση που, όπως είπε, εξελίχθηκε «ακριβώς όπως είχε προγραμματιστεί».

Ο ουκρανικός στρατός έχει επιδιώξει τους τελευταίους μήνες να ασκήσει έντονη πίεση στις πολεμικές επιχειρήσεις της Μόσχας, πραγματοποιώντας αντεπιθέσεις σε τμήματα του μήκους 1.200 χιλιομέτρων μετώπου και χτυπώντας υποδομές εφοδιασμού και ενεργειακές υποδομές.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι 26 οικισμοί στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ, Ντονέτσκ και Ζαπορίζια επανήλθαν υπό τον έλεγχο του Κιέβου. Βρίσκονται κατά μήκος ενός τμήματος του μετώπου μήκους περίπου 60 χιλιομέτρων, όπου συναντώνται τα όρια των τριών περιφερειών.

«Αυτή η επιθετική μας επιχείρηση διεξήχθη με ακρίβεια – ακριβώς όπως είχε προγραμματιστεί», δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα X, αποδίδοντας τα εύσημα στις αεροπορικές δυνάμεις του Κιέβου και σε άλλες μονάδες.

Σύμφωνα με έναν χάρτη του πεδίου μάχης που εκπόνησε η ουκρανική ομάδα ανοιχτού κώδικα DeepState, μεγάλο μέρος της περιοχής παραμένει σε μια «γκρίζα ζώνη» που δεν ελέγχεται πλήρως από καμία από τις δύο πλευρές. Ορισμένα τμήματα επισημαίνονται ως περιοχές που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας, παρουσιάζονται κυρίως πλάνα που είχαν τραβηχτεί από drone, στα οποία φαίνονται οι δυνάμεις της να κρατούν την ουκρανική σημαία στους οικισμούς που απελευθερώθηκαν. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τα στοιχεία αυτά.

Σύμφωνα με αναλυτές, η προέλαση της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης έχει επιβραδυνθεί φέτος σε μεγάλο τμήμα του μετώπου, αν και οι δυνάμεις της εξακολουθούν να πλησιάζουν μεγάλες πόλεις στην περιοχή του Ντονέτσκ, στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας.

Η Μόσχα έχει ζητήσει από το Κίεβο να παραδώσει το υπόλοιπο της βιομηχανικής περιοχής του Ντονέτσκ, κάτι που το Κίεβο αρνείται να κάνει.