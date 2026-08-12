Εβίτα Αγαΐτση: Η νέα ανάρτηση της ηθοποιού μετά την αποκάλυψη για την μάχη με τον καρκίνο

Snapshot Η ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο μέσω βίντεο στο TikTok στα τέλη Ιουλίου.

Σε βίντεο, έδειξε τη στιγμή που οι φίλοι της τη βοήθησαν να ξυρίσει το κεφάλι της, επιλέγοντας να μοιραστεί δημόσια αυτή τη διαδικασία.

Στις 12 Αυγούστου, δημοσίευσε νέες φωτογραφίες στο Instagram, λαμβάνοντας μηνύματα υποστήριξης από τους ακολούθους της.

Η ανάρτησή της στο Instagram περιλάμβανε τη λεζάντα «Παγιδευμένη στο δικό μου εφέ ηλιοβασιλέματος» στα αγγλικά. Snapshot powered by AI

Μάχη με τον καρκίνο δίνει η ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση, όπως αποκάλυψε πριν λίγες ημέρες, μέσα από ανάρτησή της στο Tik Tok.

Σήμερα, Τετάρτη (12/8) η 31χρονη ηθοποιός μοιράστηκε νέες φωτογραφίες της στο Instagram, με τους ακολούθους της να της στέλνουν μηνύματα αγάπης και υποστήριξης.

«Παγιδευμένη στο δικό μου εφέ ηλιοβασιλέματος», έγραψε στα αγγλικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Εβίτα Αγαΐτση.

https://www.instagram.com/p/Db76Z6ujHZK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στα τέλη του Ιουλίου, η 31χρονη Εβίτα Αγαΐτση δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο από τη στιγμή που οι στενοί φίλοι της τη βοηθούν να ξυρίσει το κεφάλι της, επιλέγοντας να μοιραστεί δημόσια ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια της ζωής της.

«Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και κάνανε τη διαδικασία ευκολότερη», είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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