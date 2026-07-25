Εβίτα Αγαΐτση: Ποια είναι η ηθοποιός που στα 31 της δίνει την μάχη με τον καρκίνο

Snapshot Η ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση ανακοίνωσε μέσω TikTok ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 31 ετών.

Στη σειρά «Ταμπού» του MEGA συμμετείχε τη φετινή τηλεοπτική σεζόν πριν την ανακοίνωση της ασθένειάς της.

Η Αγαΐτση δημοσίευσε βίντεο όπου φίλοι τη βοηθούν να ξυρίσει το κεφάλι της, δείχνοντας ανοιχτά την προσωπική της δοκιμασία.

Είναι απόφοιτη του Τμήματος Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και έχει συμμετάσχει σε θεατρικές παραστάσεις και μουσικά talent shows όπως το «The Voice of Greece».

Ανήκει στους ηθοποιούς που προέρχονται από μουσικά talent shows και σκηνές μουσικού θεάτρου, κάνοντας φέτος το τηλεοπτικό της ντεμπούτο. Snapshot powered by AI

Mε μια ανάρτησή της στο TikTok η δημοφιλής ηθοποιός, Εβίτα Αγαΐτση, ανακοίνωσε την μάχη της με τον καρκίνο σε ηλικία μόλις 31 ετών.

Η ηθοποιός, που τη φετινή τηλεοπτική σεζόν συμμετείχε στη σειρά «Ταμπού» του MEGA, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο από τη στιγμή που οι στενοί φίλοι της τη βοηθούν να ξυρίσει το κεφάλι της, επιλέγοντας να μοιραστεί δημόσια ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια της ζωής της.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η ίδια αντιμετωπίζει τη δοκιμασία με δύναμη και αισιοδοξία, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα που δεν σταματούν να τη στηρίζουν.

Ποια είναι η Εβίτα Αγαΐτση

Ηθοποιός και τραγουδίστρια, απόφοιτη του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετείχε το 2015 στα πρώτα της βήματα στο «The Voice of Greece».

Από τότε έχει μετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις και πρόσφατα την είδαμε «Σαλό, 120 ημέρες στα Σόδομα», βασισμένη στην ομότιτλη ταινία του Πιερ Πάολο Παζολίνι, στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη.

Η Εβίτα Αγαΐτση θα είναι το δεύτερο μέλος του καστ προερχόμενο από μουσικό talent show που θα δούμε στη σειρά μετά τον Ανδρέα Λάμπρου (X-Factor). Θα είναι επίσης η δεύτερη ηθοποιός, προερχόμενη από τον χώρο του μουσικού θέατρου και της όπερας που κάνει φέτος το τηλεοπτικό ντεμπούτο της μετά από την Κλεοπάτρα Ελευθεριάδου, η οποία θα υποδυθεί τη Μαρία Κάλλας στα πρώτα βήματά της στη σειρά της ΕΡΤ «Η Μαρία που έγινε Κάλλας».

Η Εβίτα Αγαΐτση στο «The voice of Greece» (2015):

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