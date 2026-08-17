Porsche 911 Flachbau RS με εμφάνιση 935 και 700 ίππους

Snapshot Η 911 Flachbau RS είναι ένα μοναδικό αυτοκίνητο βασισμένο στην Porsche 911 GT2 RS 991.2 του 2018 με Weissach Package.

Το αυτοκίνητο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Sonderwunsch με τη συνεργασία διαφόρων τμημάτων της Porsche.

Η εξέλιξή της διήρκεσε σχεδόν τρία χρόνια και επικεντρώθηκε στην αεροδυναμική, τη μείωση του βάρους και τη σχεδίαση.

Ο κινητήρας της GT2 RS διατηρήθηκε χωρίς αλλαγές, σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη. Snapshot powered by AI

Η φιλοσοφία των ιστορικών Flatnose επιστρέφει στην Porsche 911 με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Η νέα 911 Flachbau RS αποτελεί ένα μοναδικό αυτοκίνητο, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Sonderwunsch και βασίζεται σε μια 911 GT2 RS γενιάς 991.2 του 2018 με Weissach Package.

Η εξέλιξή της διήρκεσε σχεδόν τρία χρόνια και σε αυτή συμμετείχαν το τμήμα Sonderwunsch Manufaktur, το Style Porsche, οι μηχανικοί του Weissach, η Porsche Motorsport και η Manthey. Η βασική απαίτηση του πελάτη ήταν να διατηρηθεί το κινητήριο σύνολο της GT2 RS, με τις επεμβάσεις να επικεντρώνονται κυρίως στην αεροδυναμική, στη μείωση του βάρους και φυσικά στη σχεδίαση.

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