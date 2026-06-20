Η Porsche έβαλε οκτώ… ψεύτικες ταχύτητες στην Taycan

Η ιδέα παρουσιάστηκε αρχικά από το Hyundai Ioniq 5 N και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από όλο και περισσότερους κατασκευαστές

Newsbomb

Η Porsche έβαλε οκτώ… ψεύτικες ταχύτητες στην Taycan
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Η Porsche προχώρησε σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναβάθμιση της Taycan για το 2027, υιοθετώντας μια τεχνολογία που μέχρι πρόσφατα θα φάνταζε παράδοξη για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο: προσομοιωμένες αλλαγές ταχυτήτων.

Το νέο σύστημα ονομάζεται E-Shift και επιτρέπει στον οδηγό να αλλάζει ανάμεσα σε οκτώ εικονικές σχέσεις μετάδοσης μέσω των paddles στο τιμόνι. Αν και δεν υπάρχει πραγματικό οκτατάχυτο κιβώτιο, το λογισμικό προσομοιώνει αλλαγές σχέσεων, εικονικό κόφτη στροφών και διαφορετική απόδοση ροπής σε κάθε «ταχύτητα», προσφέροντας μια πιο συμμετοχική οδηγική εμπειρία.

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