Κύπρος: Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε έξω από όχημα στο Αυγόρου

Snapshot Στο Αυγόρου της Κύπρου εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός έξω από όχημα που είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Η φωτιά στο όχημα αναφέρθηκε περίπου στις 10:00 το πρωί του Σαββάτου 1/8 και αντιμετωπίστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου απέκλεισε το σημείο και προκάλεσε ιατροδικαστή για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα σχετικά με το περιστατικό χωρίς να αποκλείει καμία εκδοχή. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Κύπρου το πρωί του Σαββάτου 1/8 όταν εντοπίστηκε μία απανθρακωμένη σορός έξω από όχημα που είχε τυλιχθεί στις φλόγες στην περιοχή του Αυγόρου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τις 10:00 το πρωί δόθηκε η πληροφορία για φλεγόμενο όχημα το οποίο ήταν ακινητοποιημένο σε χωματόδρομο. στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε στην κατάσβεση της φωτιάς.

Αυτό που εντόπισαν όμως ήταν μία απανθρακωμένη σορός που βρισκόταν έξω από το αυτοκίνητο. Η αστυνομία απέκλεισε άμεσα το σημείο, ενώ έφτασε και ιατροδικαστής προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, σε αυτό το στάδιο, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοικτά.

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