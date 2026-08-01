Κύπρος: Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε έξω από όχημα στο Αυγόρου
Οι Αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο
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- Στο Αυγόρου της Κύπρου εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός έξω από όχημα που είχε τυλιχθεί στις φλόγες.
- Η φωτιά στο όχημα αναφέρθηκε περίπου στις 10:00 το πρωί του Σαββάτου 1/8 και αντιμετωπίστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
- Η Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου απέκλεισε το σημείο και προκάλεσε ιατροδικαστή για τις απαραίτητες εξετάσεις.
- Η αστυνομία εξετάζει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα σχετικά με το περιστατικό χωρίς να αποκλείει καμία εκδοχή.
Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Κύπρου το πρωί του Σαββάτου 1/8 όταν εντοπίστηκε μία απανθρακωμένη σορός έξω από όχημα που είχε τυλιχθεί στις φλόγες στην περιοχή του Αυγόρου.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τις 10:00 το πρωί δόθηκε η πληροφορία για φλεγόμενο όχημα το οποίο ήταν ακινητοποιημένο σε χωματόδρομο. στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε στην κατάσβεση της φωτιάς.
Αυτό που εντόπισαν όμως ήταν μία απανθρακωμένη σορός που βρισκόταν έξω από το αυτοκίνητο. Η αστυνομία απέκλεισε άμεσα το σημείο, ενώ έφτασε και ιατροδικαστής προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, σε αυτό το στάδιο, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοικτά.