Εύβοια: Μοτοσικλέτα έπεσε σε χαράδρα 20 μέτρων -Τραυματίστηκε ο οδηγός

Snapshot Μοτοσικλέτα στην Εύβοια εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε χαράδρα 20 μέτρων, τραυματίζοντας τον οδηγό.

Το ατύχημα συνέβη στην περιοχή Άγιος, στον Δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, διασώστες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά του τραυματία.

Η κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του τροχαίου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η μοτοσικλέτα έπεσε στη χαράδρα. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (1/8) στην Εύβοια, όταν μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε χαράδρα περίπου 20 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviaonline.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Άγιος, στον Δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, αμέσως μετά το ατύχημα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ο διασώστης Σταύρος Τζιγιάννης, καθώς και πολίτες που έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια.

Οι διασώστες επιχείρησαν στο δύσβατο σημείο, προκειμένου να προσεγγίσουν τον τραυματία και να τον ανασύρουν με ασφάλεια από τη χαράδρα.

O οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε από την πτώση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η μηχανή βγήκε από την πορεία της και κατέληξε στη χαράδρα.

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