Αυτοψία Newsbomb στο Φοινικόδασος της Πρέβελης: Αποκαρδιωτικές οι εικόνες μετά τη φωτιά

Snapshot Η φωτιά στο Φοινικόδασος της Πρέβελης προκάλεσε ζημιές κυρίως στην εξωτερική ζώνη κοντά στις εκβολές του ποταμού.

Το μεγαλύτερο μέρος του φοινικόδασους παραμένει σε καλή κατάσταση και σημαντικό τμήμα των φοινίκων είναι ανέπαφο.

Οι αρχικές εκτιμήσεις για την καταστροφή ήταν πιο αρνητικές σε σχέση με την πραγματική εικόνα μετά την πυρκαγιά.

Αρμόδια κλιμάκια της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου παρακολουθούν την κατάσταση και πραγματοποιούν αυτοψίες για πλήρη αποτίμηση των συνεπειών. Snapshot powered by AI

Αποστολή στο Ρέθυμνο: Αναστασία Γκολέμη

Καλύτερη από τους αρχικούς φόβους φαίνεται πως είναι η εικόνα που παρουσιάζει το Φοινικόδασος της Πρέβελης μετά την πρόσφατη πυρκαγιά, καθώς η καταστροφή δεν έχει επεκταθεί στο σύνολο του μοναδικού αυτού οικοσυστήματος.

Φοινικόδασος της Πρέβελης Νίκος Ραζής

Σύμφωνα με πληροφορίες και φωτογραφίες που έχει στη διάθεσή του το Newsbomb, οι ζημιές εντοπίζονται σε συγκεκριμένο τμήμα της περιοχής, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του εμβληματικού φοινικόδασους παραμένει σε καλή κατάσταση.

Φοινικόδασος της Πρέβελης Νίκος Ραζής

Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις της φωτιάς φαίνεται να καταγράφονται κυρίως στην περιοχή κοντά στις εκβολές του ποταμού, με την εξωτερική ζώνη να έχει επηρεαστεί περισσότερο, ενώ στο εσωτερικό του δάσους η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη και σημαντικό τμήμα των φοινίκων παραμένει ανέπαφο.

Φοινικόδασος της Πρέβελης Νίκος Ραζής

Από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου αναφέρουν ότι αρμόδια κλιμάκια παρακολουθούν την κατάσταση και πραγματοποιούν αυτοψίες στην περιοχή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πλήρης αποτίμηση των συνεπειών της πυρκαγιάς.

Φοινικόδασος της Πρέβελης Νίκος Ραζής

Φοινικόδασος της Πρέβελης Νίκος Ραζής

Φοινικόδασος της Πρέβελης Νίκος Ραζής

Φοινικόδασος της Πρέβελης Νίκος Ραζής

Διαβάστε επίσης