Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: «Έχουν καεί πάνω από 100 σπίτια», είπε ο αντιδήμαρχος Μάνδρας

Snapshot Στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό έχουν καταστραφεί μεταξύ 100 και 150 σπίτια, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μάνδρας Δημήτρη Παγώνη.

Οι τοπικές αρχές αρχικά πίστευαν ότι η φωτιά δεν θα εισέλθει στον οικισμό, αλλά τελικά περικύκλωσε την περιοχή μέσα σε πέντε λεπτά.

Τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης λειτούργησαν μόνο για περίπου μία ώρα λόγω θυελλωδών ανέμων που περιόρισαν την επιχειρησιακή τους δράση.

Η καταγραφή των ζημιών στα σπίτια δεν έχει ολοκληρωθεί, με την έκταση της καταστροφής να παραμένει ασαφής.

Υπάρχει έντονη ανησυχία για αναζωπυρώσεις, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και προκαλούν διπλοκαίγονται σε ήδη καμένες περιοχές. Snapshot powered by AI

Δραματική είναι η εικόνα που μεταφέρει από το Πόρτο Γερμενό ο αντιδήμαρχος Μάνδρας, Δημήτρης Παγώνης, ο οποίος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εκτίμησε ότι 100 έως 150 σπίτια έχουν καταστραφεί από τη μεγάλη πυρκαγιά.

Όπως ανέφερε, οι τοπικές αρχές πίστευαν αρχικά ότι η φωτιά δεν θα έφτανε μέσα στον οικισμό. «Νομίζαμε πως την είχαμε ελέγξει και δεν θα έμπαινε στον οικισμό, όμως τελικά η φωτιά μας περικύκλωσε σε πέντε λεπτά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Τα εναέρια μέσα επιχείρησαν για πολύ λίγο»

Ο αντιδήμαρχος αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επισημαίνοντας ότι οι θυελλώδεις άνεμοι περιόρισαν σημαντικά τη δράση των εναέριων μέσων.

Όπως είπε, τα εναέρια μέσα επιχείρησαν ουσιαστικά μόνο για περίπου μία ώρα, ενώ το πρωί πέταξαν ξανά πολύ νωρίς, αλλά για περιορισμένο χρονικό διάστημα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεπαν την ασφαλή και αποτελεσματική επιχειρησιακή δράση.

«Τα εναέρια μέσα λειτούργησαν μόνο για περίπου μία ώρα, γιατί οι άνεμοι είναι εξαιρετικά ισχυροί», ανέφερε.

Ο κ. Παγώνης διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το αν οι ζημιές στα σπίτια είναι ολικές ή μερικές, καθώς η καταγραφή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, έκανε λόγο για μια εκτεταμένη καταστροφή, εκτιμώντας ότι περίπου 100 έως 150 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές από το πέρασμα της πυρκαγιάς.

«Τα καμένα διπλοκαίγονται» - Η ανησυχία για τις αναζωπυρώσεις

Ο Δημήτρης Παγώνης στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο των συνεχών αναζωπυρώσεων, επισημαίνοντας ότι οι θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

«Τα καμένα διπλοκαίγονται», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στα ήδη πληγέντα σημεία, όπου οι αναζωπυρώσεις εξακολουθούν να προκαλούν έντονη ανησυχία και να κρατούν τις δυνάμεις σε διαρκή επιφυλακή.

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