Meteo: Ριπές έως 130 χλμ./ώρα στην Κάρυστο - Πού καταγράφονται οι ισχυρότεροι άνεμοι

Snapshot Ριπές ανέμου έως 130 χλμ./ώρα καταγράφηκαν στην Παξιμάδα Καρύστου το πρωί του Σαββάτου.

Ισχυροί άνεμοι σημειώθηκαν επίσης στην κορυφή της Πεντέλης με 112 χλμ./ώρα και στο Μαριού Ρεθύμνου με 96 χλμ./ώρα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι επηρέασαν την Εύβοια, την Αττική, το Αιγαίο και την Κρήτη.

Η ένταση των ανέμων αναμένεται να μειωθεί σταδιακά από το απόγευμα του Σαββάτου.

Η εξασθένηση των ανέμων αναμένεται να βελτιώσει τις καιρικές συνθήκες και να μειώσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες υπό τις οποίες οι πυροσβεστικές δυνάμεις καλούνται να αντιμετωπίσουν τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε διάφορα σημεία της χώρας.

Θυελλώδεις άνεμοι επικρατούν από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (1/8) σε πολλές περιοχές, με τις ισχυρότερες ριπές να καταγράφονται στην Εύβοια, την Αττική, το Αιγαίο και την Κρήτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο των 594 μετεωρολογικών σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι πιο έντονες ριπές σημειώθηκαν στην Παξιμάδα Καρύστου, όπου ο άνεμος έφτασε τα 130 χιλιόμετρα την ώρα.

Ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι καταγράφηκαν και στην κορυφή της Πεντέλης, με τις ριπές να αγγίζουν τα 112 χλμ./ώρα, ενώ στο Μαριού Ρεθύμνου, στο νότιο τμήμα της Κρήτης, η μέγιστη ριπή έφτασε τα 96 χλμ./ώρα.

Τα στοιχεία αποτυπώνονται στον χάρτη που δημοσίευσε η μονάδα ΜΕΤΕΟ, ο οποίος παρουσιάζει την κατανομή των μέγιστων ριπών του ανέμου που καταγράφηκαν το πρωί του Σαββάτου σε ολόκληρη τη χώρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία των μετεωρολόγων, η ένταση των ανέμων αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου, γεγονός που εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη βελτίωση των καιρικών συνθηκών, ιδιαίτερα στις περιοχές που δοκιμάζονται από τον ισχυρό άνεμο και τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Το ανεμολογικό πεδίο το πρωί του Σαββάτου 1 Αυγούστου 2026

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