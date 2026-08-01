Τουρκία: Λαθρεμπόριο αρχαιοτήτων - Σώθηκε τεχνούργημα 1.500 ετών

Snapshot Οι τουρκικές αρχές κατάσχεσαν ρωμαϊκό ψηφιδωτό δαπέδου ηλικίας περίπου 1.500 ετών στη Μαρντίν.

Στην επιχείρηση κατά της λαθρεμπορίας αρχαιοτήτων συνελήφθησαν δύο άτομα.

Κατασχέθηκαν επίσης ένα ιστορικό νόμισμα, δαχτυλίδια, πολύτιμοι λίθοι και ένα βιβλίο για τα νομίσματα της αρχαίας Ρώμης.

Ο χώρος με το ψηφιδωτό παραδόθηκε στη Διεύθυνση Μουσείων της Μαρδίν για εξέταση και συντήρηση.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε σε συνεργασία ομάδων χωροφυλακής και Διεύθυνσης Καταπολέμησης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος. Snapshot powered by AI

Ένα μωσαϊκό δαπέδου ηλικίας περίπου 1.500 ετών, το οποίο εκτιμάται ότι χρονολογείται από την Ύστερη Ρωμαϊκή Εποχή, κατασχέθηκε στη διάρκεια επιχείρησης κατά της λαθρεμπορίας αρχαιοτήτων στη Μαρντίν της Τουρκίας, ενώ συνελήφθησαν δύο άτομα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό ομάδων της Χωροφυλακής τριών επαρχιών και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Λαθρεμπορίου και του Οργανωμένου Εγκλήματος με στόχο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, κατά της λαθραίας διακίνησης ιστορικών αντικειμένων και των παράνομων ανασκαφών.

🔴 Mardin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1500 yıllık mozaik ele geçirildi. pic.twitter.com/JW8fLiVk3T — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) July 31, 2026

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κατασχέθηκαν, εκτός από ένα μωσαϊκό δαπέδου με μορφές που χρονολογείται στην Ύστερη Ρωμαϊκή Εποχή και εκτιμάται ότι είναι περίπου 1500 ετών, ένα νόμισμα που θεωρείται ιστορικής αξίας, 2 δαχτυλίδια, 13 διαφορετικά αντικείμενα, 3 πολύτιμοι λίθοι και το βιβλίο αναφοράς με τίτλο «Νόμισμα της Αρχαίας Ρώμης».

Ο χώρος με τα ψηφιδωτά που κατασχέθηκε παραδόθηκε στη Διεύθυνση Μουσείων της Μαρδίν για να υποβληθεί σε εξέταση και συντήρηση.