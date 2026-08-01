Πορτο Γερμενό: Κάηκε ολοσχερώς όχημα της Πυροσβεστικής

Ενδεικτικό της ολονύχτιας μάχης των δυνάμεων της Πυροσβεστικής με τις φλόγες στην πυρκαγιά που απέκλεισε το Πόρτο Γερμανό, είναι το στιγμιότυπο του ολοσχερώς καμμένου οχήματος της Πυροσβεστικής.

Το όχημα άρπαξε φωτιά κατά την διάρκεια της νυχτερινής προσπάθειας της Πυροσβεστικής να κρατήσει ανοιχτούς τους δρόμους προς και από το Πόρτο Γερμενό.

Σύμφωνα όμως με αυτόπτες μάρτυρες, το μέγεθος της φωτιάς ήταν τέτοιο, η ένταση των ανέμων τόσο δυνατή και οι φλόγες έφταναν ακόμη και τα 20 μέτρα ύψος, με αποτέλεσμα το όχημα της Πυροσβεστικής να παραδοθεί σε αυτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την ΕΡΤ ένα ακόμη όχημα της πυροσβεστικής έπαθε βλάβη, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί χωρίς να είναι σαφές ακόμη το εάν κάηκε.

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