Explainer - Μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα: Οι ευθύνες, οι θεωρίες συνωμοσίας και τα συμπεράσματα

Snapshot Η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα προκλήθηκε από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που απαγορεύει τις συνοπτικές απελάσεις μεταναστών σε ισπανικά ύδατα, οδηγώντας σε αύξηση των αφίξεων.

Η αντίδραση της ισπανικής κυβέρνησης χαρακτηρίστηκε από βραδύτητα, άρνηση κήρυξης εθνικής έκτακτης ανάγκης και ανεπαρκή στρατιωτική ενίσχυση, παρά τις προειδοποιήσεις της Πολιτοφυλακής για ευάλωτα σύνορα.

Οι θεωρίες συνωμοσίας περί ισπανικής πρόκλησης απορρίπτονται, καθώς το Μαρόκο αποδέχτηκε αμέσως τις απωθήσεις και αιφνιδιάστηκε από την κρίση.

Η αναστολή της Σένγκεν με την Ισπανία από την Ιταλία θεωρείται νόμιμη συνέπεια της αποτυχίας της Ισπανίας να προστατεύσει αποτελεσματικά τα εξωτερικά σύνορα.

Η κρίση αντανακλά μια γεωπολιτική μετατόπιση στη Δυτική Σαχάρα και αποδεικνύει θεσμική αμέλεια και έλλειψη συντονισμού στην ισπανική διαχείριση μεταναστευτικών ροών. Snapshot powered by AI

Στις 30 Ιουλίου 2026 , που συνέπεσε με την επέτειο του Θρόνου στο Μαρόκο ένα πρωτοφανές κύμα μετανάστευσης κατέκλυσε την αυτόνομη πόλη της Θέουτα.

Μεταξύ 1.500 και 2.000 ανθρώπων είχαν εισέλθει τις προηγούμενες δέκα ημέρες, και αρκετές εκατοντάδες ακόμη έφτασαν την ίδια μέρα, δια θαλάσσης με φουσκωτά σκάφη και δια ξηράς σκαρφαλώνοντας φράχτες, την ευθραυστότητα των οποίων κατήγγειλε η Πολιτοφυλακή εδώ και δεκαπέντε ή είκοσι χρόνια.

Το άμεσο έναυσμα ήταν η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις αρχές Ιουλίου, η οποία απαγορεύει την απέλαση μεταναστών που συλλαμβάνονται σε ισπανικά ύδατα. Η απόφαση, η οποία βασίζεται νομικά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άλλαξε ριζικά τα κίνητρα για μετανάστευση και τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων εκμεταλλεύτηκαν το νομικό κενό με την χαρακτηριστική τους ταχύτητα.

Η αντίδραση της ισπανικής κυβέρνησης επιδείνωσε την κατάσταση που είχε ήδη προκαλέσει η απόφαση: αδικαιολόγητη βραδύτητα, άρνηση κήρυξης εθνικής έκτακτης ανάγκης, μια πενιχρή στρατιωτική ενίσχυση εξήντα στρατιωτών.

Μια αυστηρή ανάλυση των γεγονότων —ιδίως της άμεσης αποδοχής των απωθήσεων από το Μαρόκο— αντικρούει τις θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν στα μαροκινά μέσα ενημέρωσης σχετικά με μια υποτιθέμενη σκόπιμη ισπανική πρόκληση. Δεν υπήρξε καμία ίντριγκα: υπήρξε ολιγωρία. Και η ανακοινωθείσα απόφαση της Giorgia Meloni να αναστείλει την εφαρμογή της Σένγκεν με την Ισπανία, είναι η λογική και δικαιολογημένη συνέπεια της αποτυχημένης διαχείρισης των συνόρων.

Μέσω δύο οδών

Οι διελεύσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω δύο οδών: δια θαλάσσης, με φουσκωτά σκάφη από τις μαροκινές ακτές, και δια ξηράς, σκαρφαλώνοντας τους συνοριακούς φράχτες. Μερικοί μετανάστες βιντεοσκοπήθηκαν να φωνάζουν «Ζήτω η Ισπανία!» μόλις έφτασαν στη Θέουτα.

Η θεσμική απάντηση

Ο Χουάν Χεσούς Βίβας , πρόεδρος της Αυτόνομης Πόλης, κήρυξε «απόλυτη ανθρωπιστική και κοινωνική έκτακτη ανάγκη» και ζήτησε από τη Μαδρίτη να στείλει στρατεύματα για να αποκαταστήσει τον έλεγχο των συνόρων. Το Υπουργείο Εσωτερικών απέρριψε την κήρυξη εθνικής έκτακτης ανάγκης, αν και δεσμεύτηκε για πρόσθετους πόρους, και ανέπτυξε μόνο εξήντα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο υπουργός Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα δεν επισκέφθηκε τη Θέουτα μέχρι τις 31 Ιουλίου, την επόμενη μέρα από την έναρξη της κρίσης.

Η αφορμή

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου...

Στις αρχές Ιουλίου 2026, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση που απαγόρευε την επιστροφή στο Μαρόκο μεταναστών που είχαν ανακοπεί σε ισπανικά ύδατα κατά την προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα ή τη Μελίγια. Η απόφαση, βασισμένη στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη συμμόρφωση με το ισπανικό και το διεθνές δίκαιο, ουσιαστικά εξάλειψε τον κύριο μηχανισμό με τον οποίο η Ισπανία και το Μαρόκο διαχειρίζονταν τις μεταναστευτικές ροές.

Πριν από την απόφαση, όποιος επιχειρούσε να διασχίσει τη θάλασσα αντιμετώπιζε αναχαίτιση και άμεση απέλαση, κάτι που απέτρεπε πολλούς επίδοξους μετανάστες και διατηρούσε τη ροή σε διαχειρίσιμα επίπεδα . Μετά την απόφαση, η ανακοπή δεν οδηγεί πλέον σε απέλαση: όποιος φτάνει στα ισπανικά ύδατα έχει πραγματική πιθανότητα να παραμείνει στην Ισπανία και να συνεχίσει προς την ηπειρωτική χώρα. Τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων αντιλήφθηκαν αμέσως την αλλαγή και την μετέτρεψαν σε πλεονέκτημα μάρκετινγκ. Μια πηγή εντός της Πολιτοφυλακής το συνόψισε συνοπτικά: «Ήταν μια αργή ροή από την απόφαση , αλλά σήμερα ήταν μια έκρηξη».

Η ίδια η απόφαση δεν υπόκειται σε κριτική από νομικής άποψης . Αυτό που είναι πραγματικά απαράδεκτο είναι ότι κανένας κρατικός θεσμός δεν προετοιμάστηκε για τις απολύτως προβλέψιμες συνέπειες.

«Η μετανάστευση έχει ως στόχο τη βελτίωση της ζωής μας»

Αρκετοί μετανάστες εξήγησαν τους λόγους για τους οποίους ήθελαν να πραγματοποιήσουν την επικίνδυνη διάσχιση προς τη Θέουτα.

Ο 16χρονος Μαροκινός Αγιούμπ Ελ Αμπιάντ δήλωσε στο Reuters ότι έβλεπε βίντεο στο Instagram που έδειχναν μετανάστες να διασχίζουν τον θύλακα, όταν αυτός και ο ξάδελφός του αποφάσισαν να κάνουν μια προσπάθεια — παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν 12 ώρες οδικώς μακριά από τα σύνορα.

«Η μετανάστευση έχει να κάνει με τη βελτίωση της ζωής μας. Συμφωνήσαμε να δοκιμάσουμε να περάσουμε και να εμπιστευτούμε τον Αλλάχ», είπε ο Ελ Αμπιάντ. Αυτός και ο ξάδελφός του έκαναν οτοστόπ σε δύο οδηγούς, αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν στην πόλη.

Η Ντούνια Κερράντι, μια σερβιτόρα από τη Λκλιάα, η οποία πέρυσι αποτέλεσε επίκεντρο διαδηλώσεων λόγω των ανεπαρκών δημόσιων υπηρεσιών και της ανεξέλεγκτης φτώχειας, δήλωσε: «Ήρθα εδώ για να αναζητήσω ένα καλύτερο μέλλον.Ο μισθός μου δεν αρκεί για να φροντίσω τους γονείς μου και έχω μια κόρη... ας μας βοηθήσει ο Θεός».

Το διπλωματικό πλαίσιο- Δυτική Σαχάρα και το ψήφισμα 2797

Τον Μάρτιο του 2022, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσες εγκατέλειψε την παραδοσιακή ισπανική θέση και χαρακτήρισε το Σχέδιο Αυτονομίας του Μαρόκου ως «την πιο σοβαρή, ρεαλιστική και αξιόπιστη βάση» για την επίλυση της διαμάχης για τη Δυτική Σαχάρα, η οποία προκάλεσε τετραετή ρήξη με την Αλγερία , συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης πρεσβευτών και εμπορικών περιορισμών.

Στις 31 Οκτωβρίου 2025 , το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε το ψήφισμα 2797 με έντεκα ψήφους υπέρ, καμία κατά και τρεις αποχές (Κίνα, Ρωσία και Πακιστάν· η Αλγερία δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία). Το κείμενο ανανεώνει την εντολή της MINURSO έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 και, για πρώτη φορά, τοποθετεί το μαροκινό σχέδιο ως «την πιο βιώσιμη λύση», χωρίς να αναγνωρίζει επίσημα την κυριαρχία του Μαρόκου ή να αφαιρεί την αναφορά στην αυτοδιάθεση.

Η διπλωματική μετατόπιση είναι, σε κάθε περίπτωση, θεμελιώδης: οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνώρισαν την κυριαρχία του Μαρόκου τον Δεκέμβριο του 2020, το Ισραήλ τον Ιούλιο του 2023 και η Γαλλία τον Ιούλιο του 2024, και περισσότερες από πενήντα χώρες την αποδέχονται πλέον de facto, εκ των οποίων είκοσι τέσσερις διατηρούν προξενεία στη Ντάκλα ή τη Λααγιούν. Σε αυτό το πλαίσιο, η διεθνής θέση του Μαρόκου είναι ισχυρότερη από ποτέ.

Το ταξίδι του Σάντσες στο Αλγέρι και η επέτειος μνήμης του Θρόνου

Στις 20 Ιουλίου 2026, δέκα ημέρες πριν από την κρίση, ο ισπανός πρόεδρος Σάντσες πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Αλγέρι με στόχο την επίλυση της διμερούς κρίσης που ξεκίνησε το 2022 και την ενίσχυση της ενεργειακής και εμπορικής συνεργασίας. Η 8η Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου είχε ανακοινωθεί για τον Οκτώβριο του 2026, αλλά δεν επιτεύχθηκαν άμεσα απτά αποτελέσματα.

Η ορμή προς τη Θέουτα σημειώθηκε στις 30 Ιουλίου, την ημέρα που το Μαρόκο γιορτάζει την Εορτή του Θρόνου, την επέτειο της ενθρόνισης του Μωάμεθ ΣΤ΄ το 1999. Η μαροκινή τηλεόραση μετέδωσε εικόνες με μάζες να τρέχουν προς τα σύνορα ενώ ο βασιλιάς εκφωνούσε την ομιλία του στην Ταγγέρη, μια σύμπτωση που τροφοδότησε αμέσως θεωρίες συνωμοσίας.

Θεωρίες συνωμοσίας και η αντίκρουσή τους

Η θεωρία κυκλοφόρησε σε ορισμένα μαροκινά μέσα ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα ότι η Ισπανία είχε οργανώσει το περιστατικό για να ταπεινώσει τον Βασιλιά του Μαρόκου την πιο σημαντική ημέρα του έτους του. Αυτή η υπόθεση δεν αντέχει στον παραμικρό σχολιασμό.

Πρώτον, μια τέτοια επιχείρηση θα απαιτούσε τη συνενοχή των μαροκινών δυνάμεων που αναπτύχθηκαν στην περιοχή, κάτι που είναι αδύνατο να κρατηθεί μυστικό. Δεύτερον, η Ισπανία δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει: η θέση της στη Δυτική Σαχάρα ευθυγραμμίζεται με τη Ραμπάτ από το 2022 και εδραιώνεται μετά το ψήφισμα 2797. Τρίτον το Μαρόκο αποδέχτηκε αμέσως τις απωθήσεις , μια πρακτική που ιστορικά είχε απορρίψει. Ούτε θα πρέπει το επεισόδιο να ερμηνευτεί ως μαροκινά αντίποινα για το ταξίδι του Σάντσες στο Αλγέρι. Το Μαρόκο δεν έχει αντιδράσει ποτέ στις ισπανικές επισκέψεις στην Αλγερία με μέτρα για τη μετανάστευση, και το να το κάνει τώρα, που η Ισπανία διατηρεί τη θέση της στη Δυτική Σαχάρα, θα αποτελούσε στρατηγική αντίφαση.

Δεν υπήρχε συνωμοσία από καμία πλευρά. Όπως συμβαίνει συχνά, ήταν ένας συνδυασμός κακοδιαχειριζόμενων νομικών μεταρρυθμίσεων , καιροσκοπικών εγκληματικών δικτύων και δύο κυβερνήσεων που δεν επικοινωνούσαν εγκαίρως.

Συμπεράσματα

Η αφορμή για την κρίση ήταν η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που απαγορεύει τις συνοπτικές επιστροφές: νόμιμη από νομικής άποψης, άλλαξε ριζικά τα κίνητρα μετανάστευσης και αξιοποιήθηκε αμέσως από δίκτυα εμπορίας ανθρώπων.

Η αντίδραση της ισπανικής κυβέρνησης ήταν μια συλλογή αποτυχιών: βραδύτητα, άρνηση κήρυξης εθνικής έκτακτης ανάγκης, μια ανεπαρκής ενίσχυση με εξήντα άτομα προσωπικού και η κορύφωση δεκαπέντε έως είκοσι ετών αγνόησης των προειδοποιήσεων της Πολιτοφυλακής σχετικά με την άμυνα.

Οι θεωρίες συνωμοσίας είναι αβάσιμες: Η άμεση αποδοχή των απωθήσεων από το Μαρόκο αποδεικνύει ότι το Ραμπάτ αιφνιδιάστηκε και κατακλύστηκε, όχι θύμα κάποιας πλεκτάνης.

Η Ιταλία έχει δίκιο. Η αναστολή της Σένγκεν που ανακοίνωσε ο Μελόνι είναι η νόμιμη συνέπεια της αδυναμίας της Ισπανίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για την προστασία των κοινών εξωτερικών συνόρων.

Το υποκείμενο δίδαγμα είναι ότι το αναπόφευκτο —η γεωπολιτική αναπροσαρμογή γύρω από τη Σαχάρα— αντιμετωπίστηκε με αποτρέψιμη αδεξιότητα και ότι η κρίση της Θέουτα, απολύτως προβλέψιμη, είναι προϊόν θεσμικής αμέλειας που έχει συσσωρευτεί εδώ και δύο δεκαετίες και έλλειψης συντονισμού μεταξύ των κρατικών εξουσιών.

Με πληροφορίες από atalayar.com και Skynews