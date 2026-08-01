Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε πυραυλικά πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο

Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση Κιέβου, εκδηλώθηκε «πυρκαγιά σε 6ώροφο ακίνητο στη συνοικία Σολομιάνσκι», ενώ κατά την ίδια πηγή υπήρξαν ζημιές και φωτιές και σε άλλες συνοικίες.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΚΟΣΜΟΣ
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Πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο στο Κίεβο, όπου νωρίτερα κηρύχθηκε από τις ουκρανικές αρχές συναγερμός ενόψει ρωσικής επιδρομής με βαλλιστικούς πυραύλους, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη, ενώ ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο αναφέρθηκε σε τουλάχιστον τρεις νεκρούς.

Ο δημοσιογράφος μετέδωσε πως ακούστηκε σειρά τουλάχιστον δέκα ισχυρών εκρήξεων, που ενεργοποίησαν συναγερμούς σταθμευμένων αυτοκινήτων.

«Εκρήξεις στην πόλη. Το Κίεβο υφίσταται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Μείνετε στα καταφύγια!», ανέφερε αρχικά ο δήμαρχος Κλίτσκο, στη 01:36. Μια ώρα και δέκα λεπτά αργότερα, επικαλούμενος ακόμη «προκαταρκτικές» πληροφορίες, έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς και κατόπιν για άλλους 12 τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ένας από τους οποίους βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση Κιέβου, εκδηλώθηκε «πυρκαγιά σε 6ώροφο ακίνητο στη συνοικία Σολομιάνσκι», ενώ κατά την ίδια πηγή υπήρξαν ζημιές και φωτιές και σε άλλες συνοικίες.

Η πηγή αυτή κήρυξε τον συναγερμό λήξαντα στις 02:47.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έχουν κλιμακώσει τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματά τους στην Ουκρανία με βαλλιστικούς πυραύλους, που μπορούν να αναχαιτίσουν μόνο τα αμερικανικού σχεδιασμού συστήματα Patriot στο ουκρανικό οπλοστάσιο. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πυρομαχικών, πιο συγκεκριμένα πυραύλων PAC-3 για τα συστήματα αυτά, που οξύνθηκε περαιτέρω μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου. Το Κίεβο ελπίζει να μπορέσει να παράγει πυραύλους του είδους στο έδαφός της, όπως διαβεβαίωσε πως θα ενέκρινε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές Ιουλίου, ωστόσο δεν έχει λάβει ως σήμερα άδεια της κατασκευάστριας.

Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εντείνουν τις επιδρομές τους κυρίως με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον ρωσικών πόλεων ενίοτε πολύ μακριά από τα σύνορα, βάζοντας στο στόχαστρο υποδομές, ιδιαίτερα πετρελαϊκές κι επιμελητειακές.

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