Ουκρανία: Σε εξέλιξη ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους – Εκρήξεις στο Κίεβο

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο μετά την ενεργοποίηση συναγερμού για πιθανή επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση Ζελένσκι για μαζική ρωσική επιδρομή.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ουκρανία: Σε εξέλιξη ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους – Εκρήξεις στο Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο μετά από συναγερμό για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.
  • Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου κάλεσε τους πολίτες να καταφύγουν σε καταφύγια λόγω της απειλής.
  • Ο πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε για επικείμενη μαζική ρωσική επιδρομή και ζήτησε περισσότερους πυραύλους για την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.
  • Η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειψη πυρομαχικών PAC-3 λόγω διεθνών συγκρούσεων.
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Οι ουκρανικές αρχές κήρυξαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης συναγερμό ενόψει πυραυλικών πληγμάτων των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Κίεβο, όπου μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε ισχυρές εκρήξεις αμέσως μετά.

«Συναγερμός για αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο εξαιτίας της απειλής βαλλιστικών (πυραύλων). Πηγαίνετε αμέσως στο πλησιέστερο καταφύγιο και μείνετε εκεί ωσότου περάσει ο κίνδυνος», ανέφερε μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η επίθεση ακολουθεί την προειδοποίηση το βράδυ της Τρίτης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι υπήρχε «ισχυρή πιθανότητα» οι ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύσουν μαζική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Οι Ρώσοι προετοίμασαν μαζική επίθεση πριν από μερικές ημέρες, κι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να γίνει απόψε», ανέφερε ο Ζελένσκι μέσω X, αξιώνοντας ξανά οι σύμμαχοι της Ουκρανίας να της διαθέσουν πυραύλους για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτει, εν μέσω ελλείψεων.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας κλιμακώνουν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, που μπορούν να αναχαιτίσουν μόνο τα αμερικανικού σχεδιασμού συστήματα Patriot στο ουκρανικό οπλοστάσιο. Αλλά οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πυρομαχικών, κυρίως πυραύλων PAC-3, που οξύνθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

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