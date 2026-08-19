Ο Συμεών Κεδίκογλου στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα με φόντο την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Ο Συμεών Κεδίκογλου με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε την προσχώρησή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα.

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Facebook.

Στο βίντεο χρησιμοποιούνται πλάνα από την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, συνδέοντας την πολιτική του επιλογή με τον συμβολισμό του ταξιδιού προς την Ιθάκη.

Στο μήνυμα που συνοδεύει την ανάρτηση, ο πρώην βουλευτής απευθύνει το κάλεσμα:

«Έλα να ξεκινήσουμε μαζί το ταξίδι για τη δική μας Ιθάκη».

Με αυτόν τον τρόπο ο Συμεών Κεδίκογλου επισημοποίησε την ένταξή του στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, επιλέγοντας την κινηματογραφική αναφορά στην «Οδύσσεια» ως κεντρικό στοιχείο της δημόσιας ανακοίνωσής του.

Μάλιστα, στο σύντομο βίντεο δείχνει την εγγραφή του στην ΕΛΑΣ μέσω της ιστοσελίδας του κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κεδίκογλου υπέβαλε επίσημα την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έναν μήνα πριν, στις 20 Ιουλίου.

Η παραίτηση έγινε με βάση τις αρχές και τις αξίες του, θέτοντας λόγους συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας.

Την έδρα του βουλευτή Ευβοίας πήρε η Θεοδώρα Ακριώτου, μέλος της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Κεδίκογλου είναι από τους λίγους βουλευτές που αποχώρησαν χωρίς να οικειοποιηθούν την έδρα, σε αντίθεση με την πλειοψηφία που ανεξαρτητοποιήθηκε.

Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι η παραίτηση θα του επιτρέψει να αγωνιστεί με πιο δυνατή φωνή για τα δίκαια αιτήματα των πολιτών και συμβάλλει στη δημιουργία κυβερνώσας παράταξης.

Όπως ανέφερε στη δήλωση:

«Δε θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση -τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται! Άλλωστε, είχα δηλώσει εξ αρχής και με τρόπο ξεκάθαρο και εμφατικό τις προθέσεις μου».

Η ανάρτηση που είχε κάνειο Συμεών Κεδίκογλου:

«Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,απευθύνομαι σε σας που έχουμε σφυρηλατήσει μια σχέση εμπιστοσύνης, που με στηρίζετε και λογοδοτώ όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνω για την πρόθεση μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα, πράξη όχι εύκολη, όχι χωρίς σκέψη και όχι χωρίς προσωπικό κόστος, απαραίτητη όμως με βάση τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση. Σε όλη μου τη διαδρομή παλεύω στον προοδευτικό χώρο, με όλους εσάς, για μια καλύτερη, δικαιότερη και έντιμη Ελλάδα. Σε αυτήν πορεία ανταποκρίθηκα το ´23 στα πλαίσια της διεύρυνσης στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα. Δε θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση -τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται! Άλλωστε, είχα δηλώσει εξ αρχής και με τρόπο ξεκάθαρο και εμφατικό τις προθέσεις μου. Επιπλέον δεν θεωρώ σωστό να ψηφίζω για αποφάσεις που αφορούν το μέλλον ενός κόμματος από το οποίο έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.

Η παραίτηση έτσι φαντάζει σαν το εφαλτήριο για να μπορώ αύριο να διεκδικήσουμε με δυνατότερη φωνή τα δίκαια αιτήματα των συμπολιτών μας, αφού συμβάλλει στη δημιουργία κυβερνώσας παράταξης. Μέσα στις προσεχείς ημέρες θα παραδώσω στον Πρόεδρο της Βουλής την επιστολή παραίτησης με τον προσήκοντα σεβασμό στο κοινοβούλιο και τις διαδικασίες.

Ακούγοντας τις ανάγκες των καιρών και τις δικές σας προτροπές ανταποκρίνομαι και σας καλώ να αγωνιστούμε μαζί, πιστεύοντας και ελπίζοντας ότι η Ιθάκη των προσδοκιών μας αχνοφαίνεται ήδη στον ορίζοντα!»

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