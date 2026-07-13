ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Συμεών Κεδίκογλου - Συντάσσομαι με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Δηλώνει ότι συντάσσεται με τον Αλέξη Τσίπρα και τη νέα πρωτοβουλία της ΕΛΑΣ για μια προοδευτική και πατριωτική κατεύθυνση.

Μιχάλης Παπαδάκος

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Συμεών Κεδίκογλου - Συντάσσομαι με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα
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  • Ο Συμεών Κεδίκογλου ανακοίνωσε την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.
  • Δηλώνει ότι συντάσσεται με τον Αλέξη Τσίπρα και τη νέα πρωτοβουλία της ΕΛΑΣ για μια προοδευτική και πατριωτική κατεύθυνση.
  • Η παραίτηση βασίζεται σε λόγους συνέπειας, προσωπικής αξιοπρέπειας και αποφυγής ψήφισης αποφάσεων σε κόμμα που εγκαταλείπει.
  • Σκοπεύει να παραδώσει την επιστολή παραίτησης στον Πρόεδρο της Βουλής μέσα στις επόμενες ημέρες.
  • Καλεί τους υποστηρικτές του να συνεχίσουν τον αγώνα για μια καλύτερη και δικαιότερη Ελλάδα στο πλαίσιο της νέας προσπάθειας.
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Με ανάρτησή του, ο Συμεών Κεδίκογλου ανακοίνωσε ότι παρατείται από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ.

Υπενθυμίζοντας ότι στο κάλεσμα διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 από τον Αλέξη Τσίπρα είχε ανταποκριθεί, τόνισε ότι δεν θα μπορούσε να λείψει από το νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Η ανάρτησή του

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, απευθύνομαι σε σας που έχουμε σφυρηλατήσει μια σχέση εμπιστοσύνης, που με στηρίζετε και λογοδοτώ όλα αυτά τα χρόνια.

Σας ενημερώνω για την πρόθεση μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα, πράξη όχι εύκολη, όχι χωρίς σκέψη και όχι χωρίς προσωπικό κόστος, απαραίτητη όμως με βάση τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια.

Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση. Σε όλη μου τη διαδρομή παλεύω στον προοδευτικό χώρο, με όλους εσάς, για μια καλύτερη, δικαιότερη και έντιμη Ελλάδα. Σ αυτήν πορεία ανταποκρίθηκα το 23 στα πλαίσια της διεύρυνσης στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα. Δε θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και γω με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση -τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται!

Άλλωστε, είχα δηλώσει εξ αρχής και με τρόπο ξεκάθαρο και εμφατικό τις προθέσεις μου. Επιπλέον δε θεωρώ σωστό να ψηφίζω για αποφάσεις που αφορούν το μέλλον ενός κόμματος από το οποίο έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.

Η παραίτηση έτσι φαντάζει σαν το εφαλτήριο για να μπορώ αύριο να διεκδικήσουμε με δυνατότερη φωνή τα δίκαια αιτήματα των συμπολιτών μας, αφού συμβάλλει στη δημιουργία κυβερνώσας παράταξης.

Μέσα στις προσεχείς ημέρες θα παραδώσω στον Πρόεδρο της Βουλής την επιστολή παραίτησης με τον προσήκοντα σεβασμό στο κοινοβούλιο και τις διαδικασίες.

Ακούγοντας τις ανάγκες των καιρών και τις δικές σας προτροπές ανταποκρίνομαι και σας καλώ να αγωνιστούμε μαζί, πιστεύοντας και ελπίζοντας ότι η Ιθάκη των προσδοκιών μας αχνοφαίνεται ήδη στον ορίζοντα!».

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