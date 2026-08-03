Αίγυπτος: Σεισμός 5,3 Ρίχτερ τα ξημερώματα - Έγινε αισθητός μέχρι και στην Κύπρο

Snapshot Σεισμός 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην ανατολική Αίγυπτο, με επίκεντρο το Κάιρο και βάθος 10 χιλιομέτρων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές όπως Κύπρος, Ιορδανία, Παλαιστίνη, Λίβανο και Ισραήλ.

Μόνο ένας τραυματισμός αναφέρθηκε, με τον ασθενή να λαμβάνει ιατρική περίθαλψη και να έχει λάβει εξιτήριο.

Αρχές εκκένωσαν παλιά κτίρια που παρουσίασαν ζημιές, ενώ προληπτικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε άλλες παλιές κατασκευές.

Οι ισχυροί σεισμοί είναι σπάνιοι στην περιοχή, με τον πιο φονικό να έχει καταγραφεί το 1992 και να είχε αποτέλεσμα πάνω από 500 νεκρούς. Snapshot powered by AI

Μεγάλος σεισμός 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην ανατολική Αίγυπτο, βόρεια του Σουέζ.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ), ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων και είχε επίκεντρο το Κάιρο. Λόγω της μεγάλης έντασης, έγινε αισθητός και στις γύρο περιοχές, προκαλώντας δονήσεις σε Κύπρο, Ιορδανία, Παλαιστίνη, Λίβανο και Ισραήλ.

Δονήσεις ξύπνησαν ανθρώπους σε όλο το Κάιρο και μέχρι το Ελ-Αρίς, κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο υπουργός Υγείας της Αιγύπτου, Χάλεντ Άμπντελ Γκαφάρ, διέταξε την ενεργοποίηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα και έδωσε εντολή στις υπηρεσίες ασθενοφόρων να βρίσκονται σε «μέγιστα επίπεδα ετοιμότητας».

Οι αρχές δήλωσαν ότι τρεις οικογένειες εκκενώθηκαν από ένα κτίριο που κατέρρεε στη βόρεια συνοικία Ροντ αλ-Φαράγκ του Καΐρου. Η Αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνος έλαβε άλλη μια αναφορά για κατάρρευση μπαλκονιού κοντά στο επίκεντρο του σεισμού στο Σουέζ.

Η οργάνωση διάσωσης προέτρεψε τους κατοίκους να μείνουν μακριά από παλιά και ετοιμόρροπα κτίρια, τα οποία είναι συνηθισμένα σε πολλές εργατικές γειτονιές της Αιγύπτου.

Μόνο ένας τραυματίας

Το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου ανέφερε μόνο έναν τραυματισμό και δήλωσε ότι έλαβε την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, αφού βελτιώθηκε η κατάστασή του.

«Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και όλες οι αναφορές που ελήφθησαν έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και γρήγορα», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι το κεντρικό χειρουργείο και οι μονάδες επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων παρακολουθούν την κατάσταση όλο το εικοσιτετράωρο.

Το υπουργείο Τοπικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δήλωσε ότι δεν έχουν καταγραφεί εκτεταμένες ζημιές σε όλες τις περιοχές, αν και οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε αρκετά περιστατικά που αφορούσαν παλιά κτίρια.

Στην περιοχή Ροντ Ελ-Φαράγκ του Καΐρου, τμήματα των εσωτερικών τοίχων κατέρρευσαν μέσα σε ένα παλιό κτίριο στην οδό Άλι Ελ-Γκενεΐνι, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί. Οι κάτοικοι εκκενώθηκαν προληπτικά και οι αξιωματούχοι έλαβαν οδηγίες να ασφαλίσουν και να ενισχύσουν το κτίριο και να αξιολογήσουν τη νομική και δομική του κατάσταση.

Οι αρχές διενήργησαν επίσης προληπτικό έλεγχο σε ένα άλλο παλιό κτίριο στην περιοχή Wayli του Καΐρου. Στην περιοχή Hosh Eissa της Beheira, τμήματα ενός μπαλκονιού έπεσαν από ένα παλιό, άδειο σπίτι, με αποτέλεσμα οι τοπικές αρχές να ασφαλίσουν το σημείο.

Οι ισχυροί σεισμοί είναι ασυνήθιστοι στη βορειοανατολική αφρικανική χώρα. Ο πιο φονικός σεισμός της χώρας στη σύγχρονη ιστορία σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 1992, όταν σεισμός μεγέθους 5,8 Ρίχτερ συγκλόνισε την πρωτεύουσα, σκοτώνοντας πάνω από 500 ανθρώπους και εκτοπίζοντας χιλιάδες.

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