Αίγυπτος: Σεισμός 5,3 Ρίχτερ τα ξημερώματα - Έγινε αισθητός μέχρι και στην Κύπρο

Από τον σεισμό αναφέρθηκε μόνο ένας τραυματισμός 

Ελένη Ευστρατίου

Αίγυπτος: Σεισμός 5,3 Ρίχτερ τα ξημερώματα - Έγινε αισθητός μέχρι και στην Κύπρο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σεισμός 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην ανατολική Αίγυπτο, με επίκεντρο το Κάιρο και βάθος 10 χιλιομέτρων.
  • Ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές όπως Κύπρος, Ιορδανία, Παλαιστίνη, Λίβανο και Ισραήλ.
  • Μόνο ένας τραυματισμός αναφέρθηκε, με τον ασθενή να λαμβάνει ιατρική περίθαλψη και να έχει λάβει εξιτήριο.
  • Αρχές εκκένωσαν παλιά κτίρια που παρουσίασαν ζημιές, ενώ προληπτικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε άλλες παλιές κατασκευές.
  • Οι ισχυροί σεισμοί είναι σπάνιοι στην περιοχή, με τον πιο φονικό να έχει καταγραφεί το 1992 και να είχε αποτέλεσμα πάνω από 500 νεκρούς.
Snapshot powered by AI

Μεγάλος σεισμός 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην ανατολική Αίγυπτο, βόρεια του Σουέζ.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ), ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων και είχε επίκεντρο το Κάιρο. Λόγω της μεγάλης έντασης, έγινε αισθητός και στις γύρο περιοχές, προκαλώντας δονήσεις σε Κύπρο, Ιορδανία, Παλαιστίνη, Λίβανο και Ισραήλ.

Δονήσεις ξύπνησαν ανθρώπους σε όλο το Κάιρο και μέχρι το Ελ-Αρίς, κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο υπουργός Υγείας της Αιγύπτου, Χάλεντ Άμπντελ Γκαφάρ, διέταξε την ενεργοποίηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα και έδωσε εντολή στις υπηρεσίες ασθενοφόρων να βρίσκονται σε «μέγιστα επίπεδα ετοιμότητας».

Οι αρχές δήλωσαν ότι τρεις οικογένειες εκκενώθηκαν από ένα κτίριο που κατέρρεε στη βόρεια συνοικία Ροντ αλ-Φαράγκ του Καΐρου. Η Αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνος έλαβε άλλη μια αναφορά για κατάρρευση μπαλκονιού κοντά στο επίκεντρο του σεισμού στο Σουέζ.

Η οργάνωση διάσωσης προέτρεψε τους κατοίκους να μείνουν μακριά από παλιά και ετοιμόρροπα κτίρια, τα οποία είναι συνηθισμένα σε πολλές εργατικές γειτονιές της Αιγύπτου.

Μόνο ένας τραυματίας

Το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου ανέφερε μόνο έναν τραυματισμό και δήλωσε ότι έλαβε την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, αφού βελτιώθηκε η κατάστασή του.

«Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και όλες οι αναφορές που ελήφθησαν έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και γρήγορα», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι το κεντρικό χειρουργείο και οι μονάδες επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων παρακολουθούν την κατάσταση όλο το εικοσιτετράωρο.

Το υπουργείο Τοπικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δήλωσε ότι δεν έχουν καταγραφεί εκτεταμένες ζημιές σε όλες τις περιοχές, αν και οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε αρκετά περιστατικά που αφορούσαν παλιά κτίρια.

Στην περιοχή Ροντ Ελ-Φαράγκ του Καΐρου, τμήματα των εσωτερικών τοίχων κατέρρευσαν μέσα σε ένα παλιό κτίριο στην οδό Άλι Ελ-Γκενεΐνι, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί. Οι κάτοικοι εκκενώθηκαν προληπτικά και οι αξιωματούχοι έλαβαν οδηγίες να ασφαλίσουν και να ενισχύσουν το κτίριο και να αξιολογήσουν τη νομική και δομική του κατάσταση.

Οι αρχές διενήργησαν επίσης προληπτικό έλεγχο σε ένα άλλο παλιό κτίριο στην περιοχή Wayli του Καΐρου. Στην περιοχή Hosh Eissa της Beheira, τμήματα ενός μπαλκονιού έπεσαν από ένα παλιό, άδειο σπίτι, με αποτέλεσμα οι τοπικές αρχές να ασφαλίσουν το σημείο.

Οι ισχυροί σεισμοί είναι ασυνήθιστοι στη βορειοανατολική αφρικανική χώρα. Ο πιο φονικός σεισμός της χώρας στη σύγχρονη ιστορία σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 1992, όταν σεισμός μεγέθους 5,8 Ρίχτερ συγκλόνισε την πρωτεύουσα, σκοτώνοντας πάνω από 500 ανθρώπους και εκτοπίζοντας χιλιάδες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Η τάση των ανέμων σε Αιγαίο και Ιόνιο το επόμενο 10ήμερο - Διαγράμματα

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Η συνωμοσία της «Temu Barbie»: Κάρφωσε τον πρώην της σε έμπορο ναρκωτικών που τον δολοφόνησε με οξύ

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Δίβρη

17:19ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ώρες αγωνίας από την φωτιά στα Μέγαρα - Γύρισε ο άνεμος, εκκενώνεται η Ψάθα, κάηκαν σπίτια - Αναζωπύρωση στο Κανδήλι - Νέο μέτωπο στην Ηλεία

17:17ANNOUNCEMENTS

Η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια Νατάσα Θεοδωρίδου συναντά για πρώτη φορά την superstar Δέσποινα Βανδή στην σκηνή του NOX

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για φωτιές: Σε Βοιωτία και Ρέθυμνο μπορεί να προκληθούν πλημμύρες ακόμα και στην πρώτη βροχή

17:05ΦΑΡΜΑΚΟ

Έλεγχοι, διακοπή παραγωγής και αναστολή λειτουργίας σε φαρμακευτικές εταιρείες της Ινδίας 4 χρόνια μετά τους θανάτους παιδιών

17:04WHAT THE FACT

Συναρπαστικά ευρήματα μελέτης: Το 47% των εργαζομένων κάνει σεξ στο γραφείο 9 π.μ. με 5 μ.μ.

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λαμπεία Ηλείας: Επιχειρούν 7 αεροσκάφη

16:51LIFESTYLE

Eurovision 2027: Τα ηχηρά «όχι» και η πόλη που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους και τις οικογένειας των θυμάτων

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Σεισμός 5,3 Ρίχτερ τα ξημερώματα - Έγινε αισθητός μέχρι και στην Κύπρο

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπεται για τα ποσά και τα δικαιολογητικά για την αποζημίωση των πυρόπληκτων

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στη Βραζιλία: Απόπειρα απαγωγής παιδιού στη μέση του δρόμου με ταξί

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Αττικοβοιωτία - Εικόνα και Βίντεο του Newsbomb

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Διπλό μέτωπο φωτιάς στη Δίβρη και το Τραγανό

16:10WHAT THE FACT

Κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης κατηγορείται για χρήση 260 δισ. γαλονιών ετησίως, ενώ υποσχέθηκε ότι δεν θα χρησιμοποιεί καθόλου νερό

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσι: Λουόμενοι χορεύουν Ικαριώτικο σε «πανηγύρι» στην παραλία - «Τι φρίκη είναι αυτή;» σχολιάζουν χρήστες του «X»

16:07LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό σε τρυφερά τετ α τετ στο Σεν Τροπέ, ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους

16:06ΕΥ ΖΗΝ

5 καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν οξύ πόνο στις διακοπές - Τι μπορείτε να κάνετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα καύσωνα - Πότε θα «χτυπήσει» ο υδράργυρος 40άρια

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση

17:19ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ώρες αγωνίας από την φωτιά στα Μέγαρα - Γύρισε ο άνεμος, εκκενώνεται η Ψάθα, κάηκαν σπίτια - Αναζωπύρωση στο Κανδήλι - Νέο μέτωπο στην Ηλεία

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσι: Λουόμενοι χορεύουν Ικαριώτικο σε «πανηγύρι» στην παραλία - «Τι φρίκη είναι αυτή;» σχολιάζουν χρήστες του «X»

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λαμπεία Ηλείας: Επιχειρούν 7 αεροσκάφη

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα-Δολοφονία ψυχολόγου: Ομολόγησαν οι δύο συλληφθέντες - Υπέδειξαν πού έθαψαν τη σορό

17:04WHAT THE FACT

Συναρπαστικά ευρήματα μελέτης: Το 47% των εργαζομένων κάνει σεξ στο γραφείο 9 π.μ. με 5 μ.μ.

12:32LIFESTYLE

Στην Κέρκυρα θα γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της η Μαντόνα

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Οδηγός διέσωσε άνδρα που πνιγόταν με λαβή Χάιμλιχ στη μέση του δρόμου - Βίντεο

14:40ΕΥ ΖΗΝ

Μελατονίνη ή μαγνήσιο: Ποιο είναι καλύτερο για τον ύπνο

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας για την πυρκαγιά – Στο μικροσκόπιο το δίκτυο ηλεκτροδότησης

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Αττικοβοιωτία - Εικόνα και Βίντεο του Newsbomb

16:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυτοί είναι οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις - Πότε θα διεξαχθούν οι αγώνες

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στη Βραζιλία: Απόπειρα απαγωγής παιδιού στη μέση του δρόμου με ταξί

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Η τρίτη μικρότερη χώρα στον κόσμο άλλαξε το όνομα της - Η ιστορία της απόκοσμης Δημοκρατίας του Ναοερό

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Βίλια: Ελικόπτερο Erickson «σκύβει» πάνω από Πυροσβεστικό όχημα για τον εφοδιασμό του

08:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θύελλα» αντιδράσεων στα social media με ρεπόρτερ που γέλασε σε ζωντανή σύνδεση από το πύρινο μέτωπο

15:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Παραπλανητικά μηνύματα σε γονείς και φίλους της 38χρονης έστελνε ο 26χρονος Αφγανός

18:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα €391 από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια: Η προϋπόθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ