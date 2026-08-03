Αυτό είναι το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Αττικοβοιωτία - Εικόνα και Βίντεο του Newsbomb

Snapshot Η φωτιά στην Αττικοβοιωτία ξεκίνησε στις 31 Ιουλίου 2026 από σπινθήρες λόγω ταλάντωσης αγωγών σε ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας κοντά σε ανεμογεννήτριες.

Η πυρκαγιά έχει κατακάψει πάνω από 110.000 στρέμματα και βρίσκεται σε εξέλιξη για τέταρτο 24ωρο.

Ο δήμαρχος Στυλίδας συνελήφθη και ερευνάται η κατασκευαστική εταιρεία που σχετίζεται μαζί του για τεχνικές αστοχίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης από όπου πιθανώς ξεκίνησε η φωτιά.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο πρόκλησης της πυρκαγιάς από σπινθηρισμούς λόγω επαφής δύο αγωγών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.

Έχουν εκδοθεί μηνύματα εκκένωσης μέσω 112 για περιοχές στη Δυτική Αττική λόγω της πυρκαγιάς που απειλεί τα Μέγαρα και γειτονικές περιοχές. Snapshot powered by AI

Η καταστροφική φωτιά με χαρακτηριστικά megafire στην Αττικοβοιωτία, που ξέσπασε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στη θέση Μαύρο Σπιθάρι της Βοιωτίας, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τέταρτο 24ωρο, έχοντας ήδη κατακάψει πάνω από 110.000 στρέμματα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αναφορές η πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία ξεκίνησε από σπινθήρες λόγω ταλάντωσης αγωγών σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Newsbomb εξασφάλισε εικόνα και βίντεο από το σημείο μηδέν, δηλαδή εκεί που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Όπως φαίνεται το σημείο βρίσκεται κοντά στις ανεμογεννήτριες.

Το βίντεο είναι από την πρώτη μέρα της φωτιάς:

Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας για την πυρκαγιά – Στο μικροσκόπιο το δίκτυο ηλεκτροδότησης

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος Στυλίδας, Ιωάννης Αποστόλου, συγκαταλέγεται στους δύο συλληφθέντες στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και μέσα σε λίγες ώρες επεκτάθηκε στην Αττική, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατασκευαστική εταιρεία που συνδέεται με τον δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Το συγκεκριμένο δίκτυο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας που παραγόταν από ανεμογεννήτριες. Κατά την έρευνα που διενήργησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τεχνικές αστοχίες στην κατασκευή του έργου.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από σπινθηρισμούς που δημιουργήθηκαν λόγω επαφής δύο αγωγών του δικτύου, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί οι πραγματογνωμοσύνες και η σχετική έρευνα.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε.

Τι γίνεται στο μέτωπο των Μεγάρων

Στο μεταξύ διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Κανδήλι, 'Ανω Βλυχάδα, 'Αγιος Κωνσταντίνος, ΒΙΠΕ Μεγάρων - Παπά Περιβόλι προκειμένου να απομακρυνθούν λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική.

Συγκεκριμένα τα μηνύματα αναφέρουν: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κανδήλι, 'Ανω Βλυχάδα και 'Αγιος Κωνσταντίνος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο.

Αν βρίσκεστε στην περιοχή ΒΙΠΕ Μεγάρων - Παπά Περιβόλι της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Μέγαρα».

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