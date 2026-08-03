Ηλεία: Διπλό μέτωπο φωτιάς στη Δίβρη και το Τραγανό

Snapshot Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν στη Ηλεία το μεσημέρι της Δευτέρας, μία στη Δίβρη και μία στο Τραγανό Πηνειού.

Στη Δίβρη επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 4 αεροσκάφη, με υποστήριξη από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.

Στο Τραγανό επιχειρούν 49 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων 22 Τσέχων πυροσβεστών, με 12 οχήματα και συνδρομή του Δήμου Πηνειού.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί συνεχώς τη φωτιά στο Τραγανό μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας διερευνά τα αίτια των πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Δύο εστίες φωτιάς έχουν ξεσπάσει στην περιοχή της Ηλείας, το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, κατά τις 15:00 ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στο χωριό της Δίβρης στην Αρχαία Ολυμπία στο σημείο κοντά στον πρώην σκουπιδότοπο. Πρόκειται για σημείο σε πλαγιά με χαμηλή βλάστηση, λίγο πριν την είσοδο του χωριού, σύμφωνα με το ilialive.

Για την επιχέιρηση κατάσβεσης επιχειρούν 27 πυροσβέστες από τα τοπικά κλιμάκια με μία ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας.

Φωτιά στο Τραγανό Πηνειού

Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι και συγκεκριμένα στις 14:15, η Πυροσβεστική έλαβε κλήση για περιστατικό σε γεωργική έκταση στην πόλη Τραγανό, κοντά στον ποταμό Πηνειό.

Στο σημείο έσπευσαν 49 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 22 Τσέχων πυροσβεστών με 3 οχήματα). Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πηνειού.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

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