Ηλεία: Διπλό μέτωπο φωτιάς στη Δίβρη και το Τραγανό

Οι δύο πυρκαγιές ξέσπασαν το μεσημέρι της Δευτέρας 

Ελένη Ευστρατίου

Ηλεία: Διπλό μέτωπο φωτιάς στη Δίβρη και το Τραγανό
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν στη Ηλεία το μεσημέρι της Δευτέρας, μία στη Δίβρη και μία στο Τραγανό Πηνειού.
  • Στη Δίβρη επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 4 αεροσκάφη, με υποστήριξη από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.
  • Στο Τραγανό επιχειρούν 49 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων 22 Τσέχων πυροσβεστών, με 12 οχήματα και συνδρομή του Δήμου Πηνειού.
  • Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί συνεχώς τη φωτιά στο Τραγανό μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας διερευνά τα αίτια των πυρκαγιών.
Snapshot powered by AI

Δύο εστίες φωτιάς έχουν ξεσπάσει στην περιοχή της Ηλείας, το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, κατά τις 15:00 ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στο χωριό της Δίβρης στην Αρχαία Ολυμπία στο σημείο κοντά στον πρώην σκουπιδότοπο. Πρόκειται για σημείο σε πλαγιά με χαμηλή βλάστηση, λίγο πριν την είσοδο του χωριού, σύμφωνα με το ilialive.

Για την επιχέιρηση κατάσβεσης επιχειρούν 27 πυροσβέστες από τα τοπικά κλιμάκια με μία ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας.

Φωτιά στο Τραγανό Πηνειού

Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι και συγκεκριμένα στις 14:15, η Πυροσβεστική έλαβε κλήση για περιστατικό σε γεωργική έκταση στην πόλη Τραγανό, κοντά στον ποταμό Πηνειό.

Στο σημείο έσπευσαν 49 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 22 Τσέχων πυροσβεστών με 3 οχήματα). Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πηνειού.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

fotiatragano38-3.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Η τάση των ανέμων σε Αιγαίο και Ιόνιο το επόμενο 10ήμερο - Διαγράμματα

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Η συνωμοσία της «Temu Barbie»: Κάρφωσε τον πρώην της σε έμπορο ναρκωτικών που τον δολοφόνησε με οξύ

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Δίβρη

17:19ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ώρες αγωνίας από την φωτιά στα Μέγαρα - Γύρισε ο άνεμος, εκκενώνεται η Ψάθα, κάηκαν σπίτια - Αναζωπύρωση στο Κανδήλι - Νέο μέτωπο στην Ηλεία

17:17ANNOUNCEMENTS

Η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια Νατάσα Θεοδωρίδου συναντά για πρώτη φορά την superstar Δέσποινα Βανδή στην σκηνή του NOX

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για φωτιές: Σε Βοιωτία και Ρέθυμνο μπορεί να προκληθούν πλημμύρες ακόμα και στην πρώτη βροχή

17:05ΦΑΡΜΑΚΟ

Έλεγχοι, διακοπή παραγωγής και αναστολή λειτουργίας σε φαρμακευτικές εταιρείες της Ινδίας 4 χρόνια μετά τους θανάτους παιδιών

17:04WHAT THE FACT

Συναρπαστικά ευρήματα μελέτης: Το 47% των εργαζομένων κάνει σεξ στο γραφείο 9 π.μ. με 5 μ.μ.

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λαμπεία Ηλείας: Επιχειρούν 7 αεροσκάφη

16:51LIFESTYLE

Eurovision 2027: Τα ηχηρά «όχι» και η πόλη που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους και τις οικογένειας των θυμάτων

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Σεισμός 5,3 Ρίχτερ τα ξημερώματα - Έγινε αισθητός μέχρι και στην Κύπρο

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπεται για τα ποσά και τα δικαιολογητικά για την αποζημίωση των πυρόπληκτων

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στη Βραζιλία: Απόπειρα απαγωγής παιδιού στη μέση του δρόμου με ταξί

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Αττικοβοιωτία - Εικόνα και Βίντεο του Newsbomb

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Διπλό μέτωπο φωτιάς στη Δίβρη και το Τραγανό

16:10WHAT THE FACT

Κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης κατηγορείται για χρήση 260 δισ. γαλονιών ετησίως, ενώ υποσχέθηκε ότι δεν θα χρησιμοποιεί καθόλου νερό

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσι: Λουόμενοι χορεύουν Ικαριώτικο σε «πανηγύρι» στην παραλία - «Τι φρίκη είναι αυτή;» σχολιάζουν χρήστες του «X»

16:07LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό σε τρυφερά τετ α τετ στο Σεν Τροπέ, ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους

16:06ΕΥ ΖΗΝ

5 καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν οξύ πόνο στις διακοπές - Τι μπορείτε να κάνετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα καύσωνα - Πότε θα «χτυπήσει» ο υδράργυρος 40άρια

17:19ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ώρες αγωνίας από την φωτιά στα Μέγαρα - Γύρισε ο άνεμος, εκκενώνεται η Ψάθα, κάηκαν σπίτια - Αναζωπύρωση στο Κανδήλι - Νέο μέτωπο στην Ηλεία

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσι: Λουόμενοι χορεύουν Ικαριώτικο σε «πανηγύρι» στην παραλία - «Τι φρίκη είναι αυτή;» σχολιάζουν χρήστες του «X»

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λαμπεία Ηλείας: Επιχειρούν 7 αεροσκάφη

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα-Δολοφονία ψυχολόγου: Ομολόγησαν οι δύο συλληφθέντες - Υπέδειξαν πού έθαψαν τη σορό

12:32LIFESTYLE

Στην Κέρκυρα θα γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της η Μαντόνα

17:04WHAT THE FACT

Συναρπαστικά ευρήματα μελέτης: Το 47% των εργαζομένων κάνει σεξ στο γραφείο 9 π.μ. με 5 μ.μ.

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Οδηγός διέσωσε άνδρα που πνιγόταν με λαβή Χάιμλιχ στη μέση του δρόμου - Βίντεο

14:40ΕΥ ΖΗΝ

Μελατονίνη ή μαγνήσιο: Ποιο είναι καλύτερο για τον ύπνο

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Αττικοβοιωτία - Εικόνα και Βίντεο του Newsbomb

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στη Βραζιλία: Απόπειρα απαγωγής παιδιού στη μέση του δρόμου με ταξί

16:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυτοί είναι οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις - Πότε θα διεξαχθούν οι αγώνες

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας για την πυρκαγιά – Στο μικροσκόπιο το δίκτυο ηλεκτροδότησης

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Βίλια: Ελικόπτερο Erickson «σκύβει» πάνω από Πυροσβεστικό όχημα για τον εφοδιασμό του

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Η τρίτη μικρότερη χώρα στον κόσμο άλλαξε το όνομα της - Η ιστορία της απόκοσμης Δημοκρατίας του Ναοερό

08:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θύελλα» αντιδράσεων στα social media με ρεπόρτερ που γέλασε σε ζωντανή σύνδεση από το πύρινο μέτωπο

15:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Παραπλανητικά μηνύματα σε γονείς και φίλους της 38χρονης έστελνε ο 26χρονος Αφγανός

18:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα €391 από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια: Η προϋπόθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ