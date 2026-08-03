Eurovision 2027: Τα ηχηρά «όχι» και η πόλη που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση

Snapshot Η Eurovision 2027 θα διεξαχθεί στη Βουλγαρία τον Μάιο, χωρίς ακόμη να έχει ανακοινωθεί η πόλη υποδοχής.

Η Σόφια και το Μπουργκάς είναι οι βασικοί υποψήφιοι για τη φιλοξενία, αλλά ζητούνται επιπλέον πληροφορίες από τους δήμους.

Η Σλοβακία επιβεβαίωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2027 λόγω οικονομικών περιορισμών.

Το Μονακό δεν προτίθεται να συμμετάσχει στην 71η διοργάνωση της Eurovision.

Παραμένει άγνωστο αν η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Ισλανδία θα επιστρέψουν μετά την απουσία τους το 2026. Snapshot powered by AI

Δυόμιση μήνες πέρασαν από τη νίκη της Dara με το «Bangaranga» και το βλέμμα πλέον είναι στραμμένο στη διοργάνωση του 2027.

Η Eurovision θα διεξαχθεί στη Βουλγαρία, ωστόσο η δημόσια τηλεόραση δεν έχει προχωρήσει ακόμη στις προγραμματισμένες ανακοινώσεις για την πόλη που θα φιλοξενήσει τη μεγάλη μουσική γιορτή.

Σε ενημέρωσή του, το BNT έκανε γνωστό πως η διεθνής ομάδα που έχει αναλάβει να αξιολογήσει τις υποψηφιότητες συνεχίζει την εξέταση των προτάσεων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταλήξει στην τελική απόφαση. Η Σόφια και το Μπουργκάς είναι τα μεγάλα φαβορί, όμως έχουν ζητηθεί από τους δήμους επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις.

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Την ίδια ώρα, χώρες ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουν στη διοργάνωση του 2027. Χαρακτηριστικά, η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σλοβακίας ανακοίνωσε ότι δεν θα δώσει το «παρών» στη Βουλγαρία. Αν και το προηγούμενο διάστημα στελέχη του STVR, όπως ο διευθυντής προγράμματος του Rádio Slovensko, Jindřich Bardon, είχαν εκφράσει την αισιοδοξία τους και είχαν αποκαλύψει παρασκηνιακές επαφές για επιστροφή, τα οικονομικά δεδομένα ανέτρεψαν τα πλάνα.

Σύμφωνα με επίσημα δημοσιεύματα και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που έφερε στο φως της δημοσιότητας η ιστοσελίδα Euromix, ούτε το Μονακό έχει πρόθεση συμμετοχής στην 71η διοργάνωση.

Ιρλανδία, Σλοβενία, Ισπανία, Ολλανδία και Ισλανδία, που δεν συμμετείχαν στη Eurovision 2026 λόγω του Ισραήλ, παραμένει άγνωστο το αν θα επιστρέψουν.

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