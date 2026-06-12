Eurovision 2026: Τα επίσημα στοιχεία της EBU για τη διοργάνωση – Τι αναφέρεται για την Ελλάδα

Η EBU, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, δημοσιοποίησε έκθεση αναφορικά με την απήχηση του φετινού διαγωνισμού της Eurovision στο κοινό κάθε χώρας.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με αυτά, ήταν μία από τις αγορές με τις καλύτερες επιδόσεις στην Eurovision 2026, τόσο σε επίπεδο απήχησης όσο και σε επίπεδο αφοσίωσης του κοινού. Η μετάδοση πραγματοποιήθηκε από την EΡT1 και κατέγραψε εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλους τους βασικούς δείκτες.

5,8 εκατ. Έλληνες παρακολούθησαν τουλάχιστον ένα λεπτό από κάποια από τις τρεις ζωντανές εκπομπές (δύο ημιτελικοί και τελικός), που αντιστοιχεί στο 57,5% του πληθυσμού. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό διείσδυσης μεταξύ όλων των αγορών που μετρήθηκαν.

Η Ελλάδα συγκέντρωσε 16,8 εκατομμύρια ώρες θέασης συνολικά, καταλαμβάνοντας την 5η θέση μεταξύ όλων των αγορών.

Ο μέσος Έλληνας τηλεθεατής που παρακολούθησε Eurovision αφιέρωσε 2 ώρες και 54 λεπτά, την 5η υψηλότερη επίδοση στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις λίγες χώρες που συνδύασαν πολύ υψηλή κάλυψη πληθυσμού και πολύ υψηλό χρόνο παρακολούθησης, γεγονός που αποδεικνύει εξαιρετικά ισχυρή εμπλοκή του κοινού.

Ο Μεγάλος Τελικός προσέλκυσε κατά μέσο όρο 2,812 εκατομμύρια τηλεθεατές στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την EBU, αυτό ήταν το υψηλότερο ελληνικό κοινό από το 2011. Το μερίδιο τηλεθέασης του τελικού έφτασε το 69,2%, ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη (6η θέση συνολικά).

Φινλανδία 92,8% Σουηδία 85,5% Νορβηγία 83,4% Δανία 79,0% Λιθουανία 69,9% Ελλάδα 69,2%







Η Eurovision σημείωσε, επίσης, στην Ελλάδα 83,7% viewing share στους νέους 15–24 ετών, επίδοση που κατατάσσει τη χώρα ανάμεσα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές αγορές. Η Ελλάδα αναφέρεται ρητά από την EBU ως μία από τις αγορές με εξαιρετικά υψηλή απήχηση στο νεανικό κοινό.

Η EBU επισημαίνει ότι η Ελλάδα συγκαταλέχθηκε στις χώρες που ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο τηλεθεατές στον Α΄ Ημιτελικό και μεταξύ 1,1–1,3 εκατ. τηλεθεατών στον Β΄ Ημιτελικό, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά υψηλή απήχηση του διαγωνισμού στη χώρα.

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