Κατερίνα Καινούργιου: Η συνάντηση με τον πνευματικό της στα Χανιά - «Μου έδωσε δύναμη και ελπίδα»

Snapshot Η Κατερίνα Καινούργιου επισκέφθηκε τον πνευματικό της, πατέρα Δημήτριο Λουπασάκη, στα Χανιά μαζί με την κόρη της Ξένια.

Πέρυσι ζήτησε την ευλογία του πατέρα Δημητρίου για να γίνει μητέρα και σήμερα επέστρεψε κρατώντας στην αγκαλιά της την κόρη της.

Η παρουσιάστρια εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την πνευματική υποστήριξη και τις προσευχές του πατέρα Δημητρίου, που της έδωσαν δύναμη και ελπίδα.

Η συνάντηση είχε βαθιά συναισθηματική σημασία και η Καινούργιου ανέφερε ότι τέτοιοι φωτισμένοι πνευματικοί άνθρωποι υπάρχουν ακόμα στην Εκκλησία.

Εύχεται ο πατέρας Δημήτριος να επιστρέψει σύντομα στους Αγίους Ισιδώρους, όπου πολλοί άνθρωποι τον αγαπούν και βρίσκουν παρηγοριά. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερα προσωπική και πνευματική στιγμή μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από τα social media, κατά τη διάρκεια της παραμονής της στα Χανιά.

Η παρουσιάστρια επισκέφθηκε τον πνευματικό της, τον πατέρα Δημήτριο Λουπασάκη στον Άγιο Ματθαίο προκειμένου να πάρει την ευχή του μαζί με την κόρη της Ξένια.

Η συνάντηση είχε ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για την ίδια, καθώς, όπως αποκάλυψε μέσα από την ανάρτησή της το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου, έναν χρόνο πριν είχε επισκεφθεί τον πατέρα Δημήτριο έχοντας στην καρδιά της τη μεγάλη επιθυμία να γίνει μητέρα.

Η παρουσιάστρια έχει αναφερθεί με θερμά λόγια στο έργο του ιερέα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη συνάντησή τους, μία στιγμή που, όπως έγραψε στην ανάρτησή της, την γεμίζει συγκίνηση, ευγνωμοσύνη και θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην καρδιά της.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου:

«Μια ευλογία που έγινε ζωή… Υπάρχουν κάποιες συναντήσεις στη ζωή μας που δεν είναι απλώς συναντήσεις. Είναι στιγμές βαθιάς πίστης, συγκίνησης και ευγνωμοσύνης που μένουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά.

Σήμερα είχα τη μεγάλη χαρά και ευλογία να επισκεφθώ τον πνευματικό μου, τον πατέρα Δημήτριο, έναν άνθρωπο ευλογημένο, που με την πίστη, την αγάπη και την πατρική του παρουσία έχει σταθεί δίπλα μου σε μια από τις πιο σημαντικές διαδρομές της ζωής μου.

Με τον Τίμιο Σταυρό οδηγό και τη Χάρη του Θεού δύναμή του, έχει σταθεί όχι μόνο δίπλα σε μένα αλλά σε αμέτρητους ανθρώπους και έχει γίνει για πολλούς πηγή πίστης, ελπίδας και παρηγοριάς. Πέρυσι πήγα κοντά του με μια μεγάλη επιθυμία στην καρδιά μου: να αξιωθώ να γίνω μητέρα. Με ευλόγησε, προσευχήθηκε για μένα και μου έδωσε δύναμη και ελπίδα.

Σήμερα, έναν χρόνο μετά, επέστρεψα κοντά του κρατώντας στην αγκαλιά μου την κόρη μου. Το παιδί που τότε ήταν μια προσευχή, μια λαχτάρα και μια ελπίδα, σήμερα ήταν εκεί. Στην αγκαλιά μου. Και ο ίδιος άνθρωπος που με είχε ευλογήσει για να αξιωθώ τη μητρότητα, ευλόγησε σήμερα το παιδί μου.

Πώς να χωρέσει τόση συγκίνηση σε λίγες λέξεις; Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη στον Θεό για το δώρο που μου χάρισε και βαθιά ευγνωμοσύνη για τον πατέρα Δημήτριο, για την προσευχή του, την ευλογία του και την πνευματική του καθοδήγηση. Για ορισμένους ανθρώπους δεν χρειάζεται να πεις τι χάρισμα έχουν. Αρκούν όσα έχουν ζήσει εκείνοι που τους πλησίασαν…o πατέρας Δημήτριος είναι ένας από αυτούς.

Εύχομαι σύντομα ο πατέρας Δημήτριος να επιστρέψει στους αγαπημένους μας Αγίους Ισιδώρους, στον τόπο όπου τόσοι άνθρωποι τον γνώρισαν, τον αγάπησαν και βρήκαν κοντά του παρηγοριά, δύναμη και ελπίδα. Να τον δούμε ξανά εκεί, ανάμεσα στον κόσμο που τον αγαπά και τον περιμένει.

p.s :Το κείμενο αυτό δεν γράφτηκε για να διαφημίσω την πίστη μου …αλλά ως μια έκφραση ευγνωμοσύνης για τη γνωριμία μου με έναν άνθρωπο που μου επιβεβαίωσε ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν στην Εκκλησία μας κάποιοι (ίσως λίγοι βέβαια) αληθινά πνευματικοί και φωτισμένοι άνθρωποι», έγραψε στην ανάρτησή της η Κατερίνα Καινούργιου.

https://www.instagram.com/p/DcL41rviKnx/

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