Η Μαντόνα μοιράστηκε φωτογραφίες από τα γενέθλιά της στην Ελλάδα - «Φάε, προσευχήσου, αγάπα, πιες»

Στιγμιότυπα από τα γενέθλιά της στην Ελλάδα μοιράστηκε η Μαντόνα σε ανάρτησή της στο Instagram το βράδυ της Τρίτης (18/8).

Η βασίλισσα της ποπ επέλεξε να εορτάσει 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα μαζί με μέλη της οικογένειάς της και στενούς φίλους, ενώ οι εορτασμοί περιλάμβαναν βόλτες με σκάφος, ελληνικό φαγητό και ζωντανή μουσική.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Μαντόνα φαίνεται να διασκεδάζει μαζί με την παρέα της, να χορεύει υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής και να σβήνει τα κεράκια της ιδιαίτερης τούρτας γενεθλίων της, η οποία ήταν διακοσμημένη με ένα μεγάλο «μάτι».

Από το φωτογραφικό άλμπουμ δεν έλειψε ούτε μια γάτα που βρέθηκε στο τραπέζι, με τη διάσημη τραγουδίστρια να κάνει σχετική αναφορά και στη λεζάντα της.

«Είναι τα γενέθλιά μου! Φάε, προσευχήσου, αγάπα, πιες, χόρεψε, σπάσε πιάτα, τάισε γάτες! Ευχαριστώ τον Θεό!» έγραψε χαρακτηριστικά η βασιλισσα της ποπ.

https://www.instagram.com/p/DcMC-OagjHT/

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