Συγκινεί η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου 9 χρόνια μετά τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη - «Πάντα θα σε τιμώ»

Εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 18 Αυγούστου, από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη και η κόρη της, Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, τίμησε τη μνήμη της με μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στο Instagram. Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 18 Αυγούστου 2017, σε ηλικία 73 ετών, στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη.

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου δημοσίευσε μία φωτογραφία της μητέρας της και αναφέρθηκε στις αναμνήσεις που παραμένουν ζωντανές εννέα χρόνια μετά: τις συζητήσεις τους, τα γέλια, τις αγκαλιές, τα τηλεφωνήματα και τα ταξίδια που έκαναν μαζί. «9 χρόνια. Σαν χθες», έγραψε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας τη μητέρα της για όλα όσα της δίδαξε και για τον αυθεντικό χαρακτήρα της.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και το δεύτερο μέρος του μηνύματός της, στο οποίο η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου μίλησε για τη δική της διαδρομή μετά την απώλεια της μητέρας της. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε όλα αυτά τα χρόνια και υπογράμμισε πως όσα βρέθηκαν στον δρόμο της τα μετέτρεψε σε «γερά θεμέλια», αφήνοντας να εννοηθεί ότι πλέον είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

«Πάντα θα σε τιμώ και θα σε σκέφτομαι», ήταν μία από τις πιο συγκινητικές φράσεις που αφιέρωσε στη μητέρα της, ενώ έκλεισε το μήνυμά της με την αναφορά πως ύστερα από εννέα χρόνια είναι «καιρός να μπει το φως και να φωτίσει η αλήθεια».

Την ανάρτηση συνόδευσε με το τραγούδι «Η σωτηρία της ψυχής» της Άλκηστης Πρωτοψάλτη, αποκαλύπτοντας ότι ήταν το αγαπημένο τραγούδι της Ζωής Λάσκαρη.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Ζωής Λάσκαρη:

«9 χρόνια. Σαν χθές. Που μιλάγαμε. Που γελάγαμε. Που σε αγκάλιαζα. Με αγκάλιζες. Με μύριζες. Μου τηλεφωνούσες….

Σαν χθες που ταξιδεύαμε. Τώρα όμως ταξίδεψες μόνη σου.

Η ψυχή σου εκεί στο ΦΩΣ. Εκεί που ανήκεις.

Σε ευχαριστώ για όλα. Γιαυτά που μου έδειξες. Είπες. Θύμωσες. Γέλασες.

Σε ευχαριστώ γιατί ήσουν ΕΣΥ.

Λαμπερή. Ευαίσθητη. Σκληρή. Ντόμπρα. Ζωντανή. Αληθινή……

Πάντα θα σε τιμώ και θα σε σκέφτομαι. Μόλις αρχίζω……μαμά μου…..

Ήμουνα «πίσω» και παρατηρούσα πολλά και δεν μίλαγα…..Τώρα όμως μόλις αρχίζω……Όλες οι λάσπες και πέτρες που πετάχτηκαν σε εμένα…… τα έκανα πολύ γερά θεμέλια…..Κλεισμένη εκεί έφτιαχνα τις βάσεις…… πολύ δυνατές…

9 χρόνια…..9 χρόνια έχτιζα……..Καιρός να μπει το φως και να φωτίσει η αλήθεια…….

Σε λατρεύω……….»

https://www.instagram.com/p/DcKu2KGKFqr/

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