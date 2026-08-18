Εννέα χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη - Το συγκινητικό βίντεο της Φίνος Φιλμ με την «Πρώτη μας Νύχτα»

Snapshot Η Φίνος Φιλμ τιμά τα εννέα χρόνια από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη με ένα βίντεο που αναδεικνύει την κινηματογραφική της διαδρομή.

Η Ζωή Λάσκαρη συνεργάστηκε αποκλειστικά με τη Φίνος Φιλμ και συμμετείχε σε 23 αξέχαστες ταινίες.

Το βίντεο περιλαμβάνει στιγμές από τις ταινίες της συνοδευόμενες από το τραγούδι «Η πρώτη μας νύχτα» από την ταινία «Μερικοί το προτιμούν κρύο» του 1963.

Η παρουσία της Ζωής Λάσκαρη παραμένει ζωντανή μέσα από τις ερμηνείες και την κινηματογραφική της αύρα που συνεχίζει να επηρεάζει το ελληνικό σινεμά. Snapshot powered by AI

Εννέα χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη και η Φίνος Φιλμ τιμά τη μεγάλη πρωταγωνίστρια με ένα συγκινητικό βίντεο, γεμάτο εικόνες από την κινηματογραφική της διαδρομή.

Η μοναδική μεγάλη πρωταγωνίστρια που συνεργάστηκε αποκλειστικά με τη Φίνος Φιλμ χάρισε στο ελληνικό σινεμά 23 αξέχαστες ταινίες, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της με τη φινέτσα, τη λάμψη και το ξεχωριστό της ταλέντο.

Η «Πρώτη μας νύχτα» που ξυπνά αναμνήσεις

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Φίνος Φιλμ, η Ζωή Λάσκαρη εμφανίζεται σε αγαπημένες στιγμές από τις ταινίες της, ενώ στο φόντο ακούγεται το τραγούδι «Η πρώτη μας νύχτα» από την κινηματογραφική ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Μερικοί το προτιμούν κρύο», παραγωγής Φίνος Φιλμ του 1963.

Η μελωδική φωνή του τραγουδιού ανήκει στον Λάκη Παλίδη, ενώ στην ταινία είναι ο Βαγγέλης Βουλγαρίδης εκείνος που εμφανίζεται να το τραγουδά στη Ζωή Λάσκαρη.

Μια πρωταγωνίστρια που έμεινε για πάντα στο ελληνικό σινεμά

Εννέα χρόνια μετά τον θάνατό της, η παρουσία της Ζωής Λάσκαρη παραμένει ζωντανή μέσα από τις ταινίες της. Οι ερμηνείες, η χαρακτηριστική της εμφάνιση και η κινηματογραφική της αύρα εξακολουθούν να ταξιδεύουν από γενιά σε γενιά, θυμίζοντας μια από τις πιο λαμπερές εποχές του ελληνικού κινηματογράφου.

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