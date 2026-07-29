«Ρένα ετών 22»:Το συγκινητικό αφιέρωμα της FinosFilm 22 χρόνια μετά τον θάνατο της Ρένας Βλαχοπούλου

Snapshot Στις 29 Ιουλίου συμπληρώνονται 22 χρόνια από τον θάνατο της ηθοποιού Ρένας Βλαχοπούλου.

Η Finos Film τίμησε τη μνήμη της με ένα βίντεο από την ταινία «Παριζιάνα» και ένα συγκινητικό μήνυμα.

Η Ρένα Βλαχοπούλου ξεκίνησε ως τραγουδίστρια και έγινε σημαντική πρωταγωνίστρια της ελληνικής επιθεώρησης και κινηματογράφου.

Η συνεργασία της με τη Finos Film τη δεκαετία του 1960 οδήγησε σε πολλές κλασικές και αγαπημένες ελληνικές ταινίες.

Η καλλιτεχνική της παρακαταθήκη παραμένει ζωντανή, με τις ταινίες και το έργο της να προβάλλονται και να συγκινούν το κοινό μέχρι σήμερα. Snapshot powered by AI

Είκοσι δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 29 Ιουλίου, από τον θάνατο της Ρένας Βλαχοπούλου, μιας από τις πιο αγαπημένες μορφές του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου.

Με αφορμή την επέτειο, η Finos Film δημοσίευσε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θυμίζοντας μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της σπουδαίας ηθοποιού.

Το αφιέρωμα της Finos Film

Στην ανάρτησή της, η Finos Film μοιράστηκε ένα βίντεο με την χαρακτηριστική σκηνή της «Παριζιάνας» Ρένας Βλαχοπούλου, συνοδεύοντάς το με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Όπως αναφέρει:«Όταν η Ρένα είχε κέφια, απογείωνε σενάρια και έγραφε ιστορία ακόμα και σε μια σκηνή. Σήμερα, 22 χρόνια από τη μέρα που έφυγε, δηλώνει ετών 22 σε μία από τις αγαπημένες σκηνές του ελληνικού σινεμά».

Η Ρένα Βλαχοπούλου γεννήθηκε στην Κέρκυρα και ξεκίνησε την καριέρα της ως τραγουδίστρια, πριν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες πρωταγωνίστριες της ελληνικής επιθεώρησης και του κινηματογράφου.

Η συνεργασία της με τη Finos Film τη δεκαετία του '60 έδωσε μερικές από τις πιο εμπορικές και αγαπημένες ελληνικές ταινίες, όπως οι «Μερικοί το προτιμούν κρύο», «Κάτι να καίει», «Η Χαρτοπαίχτρα», «Παριζιάνα», «Μια Ελληνίδα στο χαρέμι» και «Η Κόμησσα της Κέρκυρας», που παραμένουν μέχρι σήμερα διαχρονικές.

Η παρακαταθήκη της

Η Ρένα Βλαχοπούλου έφυγε από τη ζωή στις 29 Ιουλίου 2004, σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική πορεία που σημάδεψε τον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο.

Περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά τον θάνατό της, οι ατάκες, οι ερμηνείες και το ξεχωριστό της χιούμορ εξακολουθούν να συγκινούν το κοινό, με τις ταινίες της να προβάλλονται μέχρι σήμερα και να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Finos Film και του ελληνικού σινεμά.

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