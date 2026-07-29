Χαλκιδική: Αποσωληνώθηκε το 7χρονο κοριτσάκι που έχασε έχασε γονείς και αδερφάκι σε τροχαίο

Μέσα στην ανείπωτη τραγωδία που συγκλόνισε τη Χαλκιδική, η μικρή Πατρίτσια χαρίζει μία αχτίδα ελπίδας. Το επτάχρονο κοριτσάκι, που έχασε τους γονείς του και το μόλις 6 μηνών αδερφάκι του σε τροχαίο, έπειτα από ημέρες αγωνίας στη ΜΕΘ, αποσωληνώθηκε και συνεχίζει τη δύσκολη πορεία της ανάρρωσης.

Το κοριτσάκι, μετά το τροχαίο, είχε αρχικά μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου και είχε διακομιστεί το ίδιο βράδυ στο Παπαγεωργίου, όπου υπεβλήθη άμεσα σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, από παιδοχειρουργούς και ορθοπεδικούς αντίστοιχα.

Το πρωί της επόμενης ημέρας, είχε διακομιστεί διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου, όπου νοσηλευόταν μέχρι σήμερα, οπότε και επέστρεψε στο Παπαγεωργίου.

Στο πλευρό της 7χρονης βρίσκεται συνεχώς η θεία της, η οποία μετέβη στη Μολδαβία μόνο για τις κηδείες των θυμάτων του φονικού τροχαίου και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη.