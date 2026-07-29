Νέες ταυτότητες: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Κοζάνη – Ουρές για διαβατήρια έξω από την Αστυνομία

Δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα (29/07) έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης, ώστε να διαμαρτυρηθούν για το μέτρο έκδοσης των νέων ταυτοτήτων. Μάλιστα, σχημάτισαν μεγάλες ουρές προκειμένου να εκδώσουν διαβατήριο, καθώς εκφράζουν ανησυχία ότι μετά τις 3 Αυγούστου δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό χωρίς το νέο έγγραφο ταυτοποίησης.

Παρά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αρκετοί περίμεναν κρατώντας ομπρέλες για προστασία από τον ήλιο, δημιουργώντας εικόνες που προκάλεσαν συζητήσεις και σχόλια στην τοπική κοινωνία, όπως μεταδίδει το kozanimedia.gr.

Αυτές οι εικόνες δεν αποτελούν το πρώτο περιστατικό αντίδρασης στην περιοχή. Το προηγούμενο διάστημα είχαν πραγματοποιηθεί και άλλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά των νέων ταυτοτήτων, με συμμετέχοντες να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους για τα νέα χαρακτηριστικά των εγγράφων.

Σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις είχαν ακουστεί συνθήματα και αναφορές σχετικά με τα «τσιπάκια», την ηλεκτρονική παρακολούθηση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι αρμόδιες Αρχές –και συγκεκριμένα το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη– έχουν επισημάνει ότι οι νέες ταυτότητες αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής διαδικασίας αναβάθμισης των εγγράφων ασφαλείας, ενώ οι αντιδράσεις από ομάδες πολιτών συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας.

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