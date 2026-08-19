Ακρίβεια: Γολγοθάς το σούπερ μάρκετ για τους πολίτες - Στα ύψη οι τιμές μετά τις διακοπές

Το καλάθι του σούπερ μάρκετ είναι ακριβότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ακρίβεια: Γολγοθάς το σούπερ μάρκετ για τους πολίτες - Στα ύψη οι τιμές μετά τις διακοπές
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  • Οι τιμές στα βασικά προϊόντα σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν σημαντικά μετά τις διακοπές, με ορισμένα να φτάνουν έως και 44% πάνω σε σχέση με πέρυσι.
  • Από το 2021 έως το 2026, το φρέσκο γάλα αυξήθηκε κατά 23,1%, τα τυριά κατά 35,2%, τα αυγά κατά 36,4% και ο καφές κατά 43,8%.
  • Τον Ιούλιο του 2026 παρατηρήθηκε μικρή μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ, μόλις 0,47% συνολικά και 0,25% στα τρόφιμα σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025.
  • Οι καταναλωτές εκφράζουν δυσαρέσκεια για τη συνεχιζόμενη αύξηση τιμών, που προκαλεί ανησυχίες για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
  • Ειδικοί προειδοποιούν ότι η αύξηση των τιμών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση και την οικονομία γενικότερα.
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Βαθιά το χέρι στην τσέπη αναγκάστηκαν να βάλουν όσοι επέστεψαν από τις διακοπές και έσπευσαν να εφοδιαστούν με τα απαραίτητα. Το καλάθι του σούπερ μάρκετ είναι ακριβότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με την αύξηση σε ορισμένα προϊόντα να αγγίζει ακόμα και το 44%.

Τα απαραίτητα είδη διατροφής και οικιακής χρήσης έχουν γίνει ακριβότερα, προκαλώντας ανησυχία για τη βιωσιμότητα του οικογενειακού προϋπολογισμού. Χαρακτηριστικά, από το 2021 έως το 2026, η τιμή στο φρέσκο γάλα έχει αυξηθεί κατά 23,1%, στα τυριά κατά 35,2%, στα αυγά κατά 36,4% και στον καφέ κατά 43,8%.

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, τον Ιούνιο του 20256, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά ήταν ακριβότερα κατά 2,4%, ενώ ο καφές κατά 4,3%. Για παράδειγμα, ο αλεσμένος espresso των 250 γραμμαρίων, από 5,50 ευρώ που κόστιζε τον Σεπτέμβριο του 2025, τον Αύγουστο του 2026 κοστίζει 6,07 ευρώ, ενώ η φέτα σε άλμη από 16,88 ευρώ το κιλό έχει φτάσει τα 17,65 ευρώ. Την ίδια ώρα, τα μακαρόνια των 500 γραμμαρίων έχουν σημειώσει αύξηση σχεδόν 44%, αποό 0,82 ευρώ, σε 1, 18 ευρώ.

Οι καταναλωτές εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση, καθώς οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται. Παράλληλα, μικρή είναι η αποκλιμάκωση που σημειώνεται στις τιμές των σούπερ μάρκετ. Τον φετινό Ιούλιο, στις μαγάλες αλυσίδες καταγράφηκε μείωση 0,47%, σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, ενώ στα τρόφιμα η μείωση περιορίστηκε στο 0,25%.

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