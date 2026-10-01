Οργή για 26χρονη έγκυο που έμεινε άστεγη λίγο πριν γεννήσει - Της αρνήθηκαν επείγουσα στέγαση

Snapshot Μία 26χρονη γυναίκα, 34 εβδομάδων έγκυος, έμεινε άστεγη στη Γλασκώβη παρά τις προσπάθειες φιλανθρωπικής οργάνωσης για επείγουσα στέγαση.

Η γυναίκα πέρασε τη νύχτα σε στρώμα στο πάτωμα καταφυγίου μετά από πολύωρη άρνηση παροχής στέγης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Υπάλληλος φέρεται να δήλωσε ότι «τα αγέννητα παιδιά δεν έχουν δικαιώματα», δήλωση που εξετάζεται από τις αρχές χωρίς επίσημη επιβεβαίωση.

Η καθυστέρηση στην παροχή στέγης σχετίζεται με διαφωνία για την αρμοδιότητα τοπικής αρχής, ενώ η γυναίκα είχε μετακινηθεί από το Λονδίνο λόγω ενδοοικογενειακής βίας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει δημόσια συζήτηση για την ικανότητα των υπηρεσιών στέγασης στη Σκωτία να ανταποκριθούν σε ευάλωτες περιπτώσεις, ειδικά εγκύων γυναικών. Snapshot powered by AI

Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Σκωτία η υπόθεση μιας 26χρονης άστεγης γυναίκας, 34 εβδομάδων έγκυος, η οποία φέρεται να έμεινε χωρίς επείγουσα στέγαση στη Γλασκώβη, παρά τις προσπάθειες φιλανθρωπικής οργάνωσης να εξασφαλίσει ασφαλές κατάλυμα για εκείνη.

Η γυναίκα εμφανίστηκε το βράδυ της Τρίτης σε νυχτερινό καταφύγιο της οργάνωσης Homeless Project Scotland στο κέντρο της Γλασκώβης. Βλέποντας ότι βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, οι εθελοντές επικοινώνησαν με τις υπηρεσίες έκτακτης κοινωνικής φροντίδας, ζητώντας να της παρασχεθεί άμεσα στέγη.

Η καταγγελία για τη φράση «τα αγέννητα παιδιά δεν έχουν δικαιώματα»

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Homeless Project Scotland, Colin McInnes, υποστήριξε ότι περίπου τα μεσάνυχτα εστάλη ταξί για να μεταφέρει τη γυναίκα στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από πολύωρη διαδικασία αξιολόγησης, η 26χρονη επέστρεψε στο καταφύγιο χωρίς να της έχει εξασφαλιστεί στέγη.

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Ο McInnes ισχυρίζεται ότι, όταν επικαλέστηκε την ανάγκη προστασίας τόσο της μητέρας όσο και του παιδιού που κυοφορεί, άκουσε από υπάλληλο τη φράση ότι «ένα αγέννητο παιδί δεν έχει δικαιώματα».

Η συγκεκριμένη διατύπωση προέρχεται από την καταγγελία της οργάνωσης και δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Η Glasgow Health and Social Care Partnership ανακοίνωσε ότι εξετάζει την υπόθεση και ότι η γυναίκα λαμβάνει την κατάλληλη υποστήριξη.

Κοιμήθηκε σε στρώμα στο πάτωμα

Σύμφωνα πάντα με την Homeless Project Scotland, καθώς δεν είχε βρεθεί άλλη λύση, η γυναίκα πέρασε τη νύχτα σε στρώμα στο πάτωμα του καταφυγίου.

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Το επόμενο πρωί έφυγε από τον χώρο, όμως εθελοντές την εντόπισαν αργότερα και την παρέπεμψαν εκ νέου στις κοινωνικές υπηρεσίες.

Ο McInnes χαρακτήρισε την υπόθεση μία από τις πιο σοκαριστικές που έχει συναντήσει στην επαγγελματική του πορεία και ενημέρωσε σχετικά και τις αρμόδιες αρχές της Σκωτίας.

Γιατί βρέθηκε στη Γλασκώβη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, η γυναίκα είχε μετακινηθεί από το Λονδίνο προς τη Σκωτία και φέρεται να είχε αναφέρει ότι προσπαθούσε να ξεφύγει από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Κατά την εκδοχή της φιλανθρωπικής οργάνωσης, υπήρξε διαφωνία σχετικά με το ποια τοπική αρχή ήταν υπεύθυνη για την παροχή στέγασης, στοιχείο που φαίνεται να συνέβαλε στην καθυστέρηση εξεύρεσης λύσης.

Η συζήτηση για τους περισσότερους από 3.500 αιτούντες άσυλο

Το θέμα απέκτησε και πολιτική διάσταση, καθώς το δημοσίευμα της Daily Mail συνέδεσε την υπόθεση με τον αριθμό των αιτούντων άσυλο που φιλοξενούνται στην περιοχή της Γλασκώβης.

Τα επίσημα στοιχεία του βρετανικού Home Office δείχνουν ότι, στα τέλη Ιουνίου 2026, 3.938 αιτούντες άσυλο λάμβαναν υποστήριξη στη Γλασκώβη, εκ των οποίων 3.535 βρίσκονταν σε διασπαρμένη στέγαση. Η Γλασκώβη είχε τον υψηλότερο συνολικό αριθμό υποστηριζόμενων αιτούντων άσυλο μεταξύ των τοπικών αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου εκείνη την περίοδο.

Ωστόσο, τα δύο ζητήματα δεν αποτελούν αυτομάτως άμεση σύγκριση: η στέγαση αιτούντων άσυλο χρηματοδοτείται και οργανώνεται μέσω διαφορετικών μηχανισμών και συμβάσεων από τις υπηρεσίες έκτακτης στέγασης αστέγων. Το ίδιο το σκωτσέζικο κοινοβούλιο έχει επισημάνει ότι η Γλασκώβη αντιμετωπίζει αυξημένη πίεση συνολικά στις υπηρεσίες στέγασης και προσωρινής φιλοξενίας.

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Υπό εξέταση η υπόθεση

Η Glasgow Health and Social Care Partnership, η οποία συνδυάζει υπηρεσίες του δήμου και του NHS Greater Glasgow and Clyde, έχει δηλώσει ότι εξετάζει όσα καταγγέλθηκαν και βρίσκεται σε επαφή με τη γυναίκα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ούτε η ακριβής διατύπωση που αποδίδεται σε υπάλληλο ούτε όλες οι λεπτομέρειες της διαδικασίας που προηγήθηκε.

Η υπόθεση, πάντως, έχει ανοίξει ξανά τη συζήτηση στη Σκωτία για το κατά πόσο το σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί εγκαίρως όταν άνθρωποι σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση – και ειδικά γυναίκες σε προχωρημένη εγκυμοσύνη – βρίσκονται ξαφνικά χωρίς ασφαλή στέγη.

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